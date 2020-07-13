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Наконец-то: звезда "Дизель Шоу" ошарашила фото из роддома

Киев, Понедельник 13 июля 2020 15:08
Наконец-то: звезда "Дизель Шоу" ошарашила фото из роддома
Виктория Булитко из "Дизель Шоу" удивила фанатов интересным снимком (фото: instagram.com/bulitka)
Автор: Дмитрий Войналович

Виктория Булитко удивила поклонников внезапным фото из роддома

Звезда "Дизель Шоу" и участница "Танцев со звездами" Виктория Булитко ошарашила поклонников фотографией... из роддома. Так, актриса выставила в Instagram снимки с младенцем и своим коллегой Сашей Бережком.

"Ну, наконец-то", - написала Виктория в публикации с фотографиями с якобы выписки из роддома.

Наконец-то: звезда &quot;Дизель Шоу&quot; ошарашила фото из роддомаНаконец-то: звезда &quot;Дизель Шоу&quot; ошарашила фото из роддома

Виктория Булитко показала фото из роддома (фото: instagram.com/bulitka)

Поклонники звезды оказались в замешательстве. Некоторые подумали, что актриса стала мамой, а кто-то просто не понял, что происходит.

Наконец-то: звезда &quot;Дизель Шоу&quot; ошарашила фото из роддомаНаконец-то: звезда &quot;Дизель Шоу&quot; ошарашила фото из роддома

Скриншот комментариев

Но, как оказалось, фото были сделаны для ситкома "Выжить любой ценой", в котором снимается Вика и Саша, и премьера второго сезона которого запланирована на осень.

"В новых сезонах реквизиторы дополняют и улучшают интерьер. Наша сериальная квартира, как настоящая, обрастает новыми декорациями и деталями. Эти фото будут стоять в рамках, как воспоминания о дне рождения Лешки. Они получились такими яркими и натуральными, что я не удержалась и поделилась ими с поклонниками!" - призналась сама Булитко.

Кстати, это не единственное изменение в декорациях "Выжить любой ценой". Также у Бережков в новых сериях появится большой забавный портрет родителей Вики и добавится новая локация - квартира Егора, говорят авторы сериала.

Ранее Евгений Гашенко рассказал о поцелуе с Викторией Булитко.

Также мы писали о том, что Булитко разоткровенничалась о своей главной слабости.

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