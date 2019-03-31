Пивний інцидент: на Донбасі чоловік незвичним способом зіпсував бюлетені

Вибори президента України активно проходять у всіх куточках нашої країни. Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і закриються вже зовсім скоро, о 8 вечора.

Як вибори проходять у Луганській області? Про це повідомляє видання Остров. За словами журналістів сайту, до 14.00 31 березня під час виборів президента поліція зареєструвала в Луганській області 35 повідомлень про можливі порушення.

Наприклад, в Лисичанську заявник прийшов на дільницю виявив, що за нього невідомі вже проголосували і поставили його підпис, чим позбавили його права на голосування.

Також заявник, жінка з інвалідністю, поскаржилася в поліцію, що вона не може проголосувати, адже що виборча комісія повідомила їй, що її немає в списках виборців.

Фото: Поліцейські фіксують порушення на виборчих дільницях (РБК-Україна)

В Рубіжному під час отримання бюлетеня громадянин, нахилившись над столом, облив відразу три бюлетеня пивом, яке було у лівій внутрішній кишені його куртки.

У Сєвєродонецьку було повідомлення про фотофіксації у виборчій кабінці, а також повідомлення про те, що член виборчої комісії супроводжував літню людину прямо до виборчої кабінки.

Також під час виборів президента України в Новоайдарському районі було повідомлення про те, що виборець там раптово пошкодив свій бюлетень, написав на ньому нецензурні вирази, а після цього вимагав від комісії, щоб йому швидко видали новий бюлетень. Крім того, у Станиці-Луганській один зі спостерігачів від "Опори" заявив, що там зафіксували випадок фотографування одного з бюлетенів прямо в кабінці.

Поліція зафіксувала всі факти і проводить їх перевірку. У поліції продовжують реагувати на всі повідомлення про можливі правопорушення.

Нагадаємо, раніше в мережі показали ексклюзивні фото з штабу Зеленського. Фото опублікували журналісти, які там працюют ь під час виборів президента України.

Також вчинок пенсіонерки, яка прийшла голосувати на виборах президента України, захопив мережу.