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У Львові сталася епічна бійка через зауваження про маску (відео)

Львів, Середа 22 липня 2020 12:28
У Львові сталася епічна бійка через зауваження про маску (відео)
У Львові сталася бійка через маску (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові відбувся конфлікт в автобусі

У Львові сталася бійка між молодим і літнім чоловіком, які перебували в громадському транспорті. Так, в автобус зайшов городянин без маски, на що дідусь зробив йому зауваження про її відсутність і попросив надіти захист на обличчяПісля цього молодий городянин став поводитися агресивно та накинувся на чоловіка.

Про це повідомили на сторінці в Instagram Новини Львова.

"Той сходу став стартувати і хамити, мовляв "чуєш ти, рот закрив або пішли вийдемо побазарим". Ну дідусь вирішив що йому щось довести і вони вийшли, цей напівдурок став його бити і кричати "хочу і ходжу і без маски", ну дідусь став у відповідь, підсумок того, що той став його тупо тягнути на дорогу, коли там літають машини і класти його головою на асфальт", - описав очевидець події.

Чоловіки вийшли розібратися. На зупинці вони почали битися, кидати один одного на асфальт.

Українці під відео відреагували на інцидент і деякі зазначили, що молода людина має право не носити маску.

  • Хоче носити маску, а хоче і не носити його право!!!
  • Дід красень.
  • Цей тип неадекват!! Така сама ситуація була з ним на Левандівці!! Людина під впливом наркотиків.
  • Чому роблять вони, а стидно мені?

Як ми раніше писали, це вже не перший інцидент конфліктів на ґрунті неодягненої маски.

У Київській області в одному з супермаркетів сталася епічність бійка. Одному з клієнтів магазину не сподобалося те, що інший чоловік увійшов у приміщення без маски.

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Новини України Львівбійка
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