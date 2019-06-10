Найбільша кількість смертей: Супрун розповіла, як не стати жертвою їжі

Уляна Супрун розповіла про користь приготовленої вдома їжі та навела кілька переконливих аргументів, мотивуючих кулінарити на власній кухні. В.о. глави МОЗ у Facebook зазначила, що неповноцінне харчування викликає найбільшу кількість смертей у світі.

Зокрема, неповноцінне харчування пов'язане з надмірним споживанням солі, цукру, переробленого м'яса, а також означає недолік цільнозернових злаків і фруктів у раціоні.

"Це також високий рівень споживання червоного м'яса і процесованих м'ясних продуктів (сосисок, ковбаси), солодких підсолоджених напоїв і транс-жирів (насамперед, це маргарини в кондитерських виробах і соусах)", - написала Супрун.

Говорячи щодо раціона, вона закликала уявити піраміду, основу якої мають складати складні вуглеводи, овочі та фрукти. Далі йдуть риба, масла, насіння, молочні продукти, ще менше м'яса, і зовсім небагато "мусороеды": ковбасок, солодощів, солодких напоїв та алкоголю.

"Ресторанний салатик з листя салату - це мало овочів. Швидкоїжа робить верхівку піраміди - її основою", - зазначила Уляна Супрун.

Також вона навела приклади неповноцінного харчування, що негативно впливає на здоров'я:

Хот-доги: містить процесоване м'ясо, в якому є нітрозаміни (канцерогени), сіль (гіпертензія) і білий хліб (він повинен бути цільнозерновий або з висівками, щоб кишечник нам дарував вітаміни, а не запори).

Шаурма збільшує ризик атеросклерозу, бо карнітин м’яса стає триметиламіноксидом. Шаурма - це також ризик харчового отруєння чи навіть ботулізму.

Піца: ви досить багато заплатили за хліб, на якому так не вистачає свіжих овочів, а замість "чесного" справжнього м'яса - процесоване.

Печиво, цукерки, вафлі - це сахари, викликають глікації, тобто зниження імунітету, а також розвиток стійкості до інсуліну, ризик набору ваги і карієсу. Солодощі з тривалим терміном придатності містять транс-жири, а це - ризик атеросклерозу і появи про-запального фону.

Гамбургер і картопля фрі (шаурма або хот-дог) погіршені зайвими жирами в картоплі. Це не те масло, яке потрібно для нашого здоров'я. Супрун рекомендує використовувати сирі оливкова олія та насіння соняшнику, льону, горіхи.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівниця МОЗ відзначила важливість розміру порцій. У цьому контексті вона вказала на стандартні порції кожного блюда в закладах харчування, особливо коли йдеться про бізнес-ланчі. Салати в них зазвичай маленькі та не свіжі.

"Овочів нам потрібно багато і щойно приготованих. Запам'ятайте правило ідеального салату: щось хрустке, щось вологе і соковите, щось білкове і щось м’яке. Додавайте в салати розсольні сири, варені яйця чи м’ясо, бобові і горіхи, не соліть, і заправляйте олією, а не майонезом", - написала Супрун.

Вдома можна самостійно контролювати різноманіття продуктів та спосіб приготування.

"Згідно з із пірамідою здорового харчування, нам потрібні бобові, горіхи і насіння. Квасоля та жовтий горох - не найкращі бобові для травлення, тому багато хто їх не любить. Зелений горошок, сочевиця і нут значно легші і поживніші, але їх не всюди зустрінете в меню. Волоські горіхи і кунжут - чудова основа для соусу чи заправка для каші. Але навряд чи вам запропонують рис з тахіні чи річкову форель під горіховим соусом в університетській їдальні. Водночас, собівартість таких страв і час для приготування - значно менші, ніж здається", - йдеться в повідомленні

Супрун рекомендує для приготування їжі використовувати такі способи: варити на пару, в мікрохвильовій печі, або тушити.

"Якщо ви щось і варите, то це має бути суп, борщ або узвар - саме так нутрієнти їжі, які виварилися і потрапили у воду, не втратяться. Якщо ви хочете смажити, час, температура смаження та кількість жиру при цьому мають бути мінімальні", - розповіла вона.

В.о. глави МОЗ радить смажити їжу на оливковій олії, вершковому маслі або жирі, і додавати при цьому орегано, чебрець та інші пряні трави і спеції, які зменшують пероксидацию жирів при нагриваннни.

Супрун визнала, що вулична їжа - стріт-фуд - стає все популярнішою в Україні.

"Але якими б смачними не здавалися хачапурі та хот-доги, не варто ними зловживати. Адже зазвичай в основі вуличної їжі - хліб. Аби його перетравлювати, нашому організму потрібна достатня кількість води. Але багато людей надають перевагу солодким газованим напоям та сокам. Вони містять багато цукру та зайвих калорій. Запивати лише кавою теж погано — її замало для достатнього зволоження їжі", - зауважила вона

Супрун розповіла, що їжа в закладах може містити приховані трансжири - які підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця та ревматоїдного артриту - та інші небезпеки. Зокрема, транс-жири є в смажених стравах (картопля-фрі і пончики), хлібобулочних виробах (крекери, печиво, торти), більшості напівфабрикатів (охолоджене тісто, піца, м'ясні і рибні вироби - рибні палички, котлети), а також у фасованих, готових до вживання продукти (чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн, соуси, майонез).

"Підлітки схильні мати порушення харчової поведінки: анорексію чи булімію, наприклад. Школярам подобається купувати солодкі напої і закуски “снеки” замість повноцінної їжі. Цьому можна запобігти, якщо змалечку формувати культуру їжі і зробити "сімейну вечерю" простором довіри. Діти мають бути певні, що їх не перегодовують, не змушують, що домашня їжа це безпечно для їхнього здоров’я і не треба їй шукати заміну", - закликала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, нещодавно Уляна Супрун розповіла, чим корисні літні ягоди. Вона зазначила, що особливу цінність представляє шовковиця, черешня і вишня.

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун розповіла, як правильно зберігати продукти.

Нагадаємо, що в.о. голови МОЗ висловилася про сексуальну освіту для підлітків.