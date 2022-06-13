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Україну на війні захищають добровольці з 55 країн

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 16:11
Україну на війні захищають добровольці з 55 країн Фото: іноземні добровольці (Getty Images)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Добровольці з 55 країн світу приїхали захищати Україну на війні проти Російської Федерації. Найбільше американських і британських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єна Магру на брифінгу.

"У нас є представники більше 50 країн і громадянств, 55 були останні (дані - ред.). У нас є представники країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія", - сказав він.

Магру додав, що найбільше добровольців з США і Великої Британії, далі йдуть поляки і канадці. Також багато військових з країн Балтії та північних країн, наприклад, з Фінляндії.

Нагадаємо, так званий суд "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, що воювали на боці України, до страти. ООН вважає, що так званий "вирок" є військовим злочином.

Окрім того, на війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.

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