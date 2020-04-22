Наганяють паніку: в Одесі розповіли про сотні могил "жертв COVID-19"

В Одесі викопали велику кількість могил на Західному кладовищі. У мережі з'явилися повідомлення, що там мають намір ховати померлих від коронавірусу у разі масових летальних випадків. Також опубліковано відео з 600 могилами під містом.

Як пише "Одеса INFO" на своєму Telegram-каналі, це було зроблено за прикладом Дніпра, де на початку квітня викопали 600 могил "для майбутніх жертв COVID-19".

Нагадаємо, що ініціатива мера Дніпра була покликана зробити психологічний вплив на громадян і продемонструвати "тим, кому не доходить" наочно, що регіон "готується до найгіршого". Вчинок викликав суперечливу реакцію, проте цю "естафету" Дніпра прийняв пізніше і мер Фастова під Києвом.

Зараз в мережі пишуть, що в Одесі могли також організувати масові могили для потенційних жертв коронавірусу.

Водночас самі одесити в цьому сумніваються і нагадують, що на Західному кладовищі завжди є заздалегідь розкопані могили, в цьому немає нічого незвичайного. Про це передає паблік "Підслухано Одеса" в Telegram.

Відео про сотні могил в Одесі для потенційних жертв коронавірусу обурило мережу

"Приїжджає трактор і за раз копає ділянку, щоб не копати кожен день по одній могилі. Зараз зі всього міста і не тільки ховають на західному", - цитує ресурс юзера.

Інші користувачі мережі обурюються, що на людей просто наганяють паніку.

Скрін коментарів (t.me/odessa_hello)

Нагадаємо, що станом на 22 квітня в Одеській області підтверджено 148 випадків зараження коронавірусом. МОЗ повідомив про 6 нових випадків інфікування в регіоні за добу. Всього в Україні зареєстровано 174 летальних випадків і 424 одужань.

Раніше ми писали про те, що бельгійські вчені розробили тест для виявлення коронавіруса, який точний на 100% і здатний дати результат всього за 15 хвилин.