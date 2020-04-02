У Дніпрі викопали 600 могил "жертв" коронавіруса: мер пояснив вчинок

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

З коронавірусом в Україні в різних містах борються по-різному

Коронавірус в Україні діагностували вже у 897 людей, 22 з них - померли. Мер Дніпра Борис Філатов бореться з порушниками карантину незвичайним способом. Так, у місті викопали 600 могил "для майбутніх жертв COVID-19". У мережі з'явилося відео "кладовища", а градоначальник пояснив свій вчинок.

Відзначимо, що крім копання могил Філатов заявив, що вже закупив тисячу щільних пластикових мішків для тел. За його словами, всіх померлих від коронавіруса будуть ховати виключно в закритих трунах, в яких родичі і отримають небіжчика. А на похоронах дозволять бути по одній людині на 10 квадратних метрів.

У Дніпрі викопали 600 могил для можливих жертв коронавіруса (відео: Політика Страни)

За словами Бориса Філатова, у нього вже був період, коли доводилося ховати людей десятками одномоментно. Мер Дніпра нагадав про Краснопільське кладовище у Дніпрі в розпал бойових дій.

"Тоді ви всі, що істерять, залишитеся праві, а я просто перестрахувався. А для початку, щоб ви мали рацію, а я помилявся - самоізолюйтесь", - написав градоначальник.

Борис Філатов пояснив 600 могил у Дніпрі (скрін: facebook.com)

Відзначимо, що в мережі вже пишуть, що такі нестандартні заходи з порушниками карантину працюють. Дніпряни сидять вдома і зайвий раз на вулицю не виходять.

"А насправді, панове, Філатов своєї мети досяг. Перелякані жителі Дніпра сидять вдома і бояться носа на вулицю показати. Тільки що дзвонив друзям в Дніпро, кажуть вулицях гуляє лише вітер... От так навіть чорний піар допомагає людям!" - написав у Telegram Ігор Мосійчук, журналіст і екс-нардеп.

А ось в Одесі городянам хочуть заборонити наближатися до морського узбережжя, щоб вони не спокушалися прогулянками по пляжу і не порушували карантин.