Нагетсы как в МакДоналдьс: быстро, вкусно и полезно

Дети часто любят блюда, которые не особенно полезны, но очень вкусные. Особенно, когда речь идет о фастфуде. И среди любимых блюд они часто называют именно нагетсы - такие, как в МакДональдс.
Как приготовить такие нагетсы дома самостоятельно и сделать их более полезными для детей, рассказал кулинар Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.
"Здоровую пищу можно сделать за счет уменьшения сахара и соли в ней, а вкусовые качества усиливать с помощью специй и зелени. Меньше соли, не жарим, а запекаем и добавляем салат", - считает кулинар.
В фарш добавляем соль и паприку, вымешиваем и формируем нагетсы произвольной формы.
Хорошо посыпаем или обваливаем нагетсы в сухарях или кукурузной муке. Для более приятного вкуса можно нагетсы сначала обвалять во взбитом яйце, а потом в сухарях.
Застилаем противень бумагой для выпечки, укладываем сверху нагетсы и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Готовые нагетсы можно подавать с домашним соусом или вареньем из клюквы. А также с салатом с насыщенной заправкой. Соусы можно также сделать самостоятельно.
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