Нагетсы как в МакДоналдьс: быстро, вкусно и полезно

Что вам понадобится:

Мясной фарш (куриный или индюшачий)

Немного соли

Паприка для вкуса

Сухари для панировки или кукурузная крупа крупного помола

"Здоровую пищу можно сделать за счет уменьшения сахара и соли в ней, а вкусовые качества усиливать с помощью специй и зелени. Меньше соли, не жарим, а запекаем и добавляем салат", - считает кулинар.

Как приготовить нагетсы

В фарш добавляем соль и паприку, вымешиваем и формируем нагетсы произвольной формы.

Хорошо посыпаем или обваливаем нагетсы в сухарях или кукурузной муке. Для более приятного вкуса можно нагетсы сначала обвалять во взбитом яйце, а потом в сухарях.

Застилаем противень бумагой для выпечки, укладываем сверху нагетсы и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Готовые нагетсы можно подавать с домашним соусом или вареньем из клюквы. А также с салатом с насыщенной заправкой. Соусы можно также сделать самостоятельно.