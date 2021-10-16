У "Нафтогазі" пояснили, які споживачі можуть переплачувати за газ у 2-3 рази

Вітренко запевнив, що "Нафтогаз" не планує підвищувати ціни на газ для потреб громадян взимку 2021-2022, і вартість - фіксована.

"Ми, продаючи газ за ціною 7,42 гривні для потреб населення робимо так, щоб ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - наголосив він.

Водночас Вітренко звернув увагу, що для інших споживачів (зокрема, бюджетних організацій) ситуація з тарифами значно складніша.

"Коли ціни на ринку почали підвищувати дуже швидко з'ясувалося, що більшість постачальників - це недержавні компанії, вони є ненадійними постачальниками, вони не виконують свої зобов'язання", - говорить керівник національної акціонерної компанії.

Він також додав, що в НАК роблять так, щоб установи зараз змогли купувати газ "у надійного постачальника, такого, як "Нафтогаз", за ціною в 2-3 рази нижче, ніж поточна спотова або місячна ціна".

"Щоб вони купували за фіксованою і прогнозованою ціною", - уклав Вітренко.

Додамо, що перед цим у "Нафтогазі" висловилися про опалювальний сезон в Україні у разі запуску "Північного потоку-2".

У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" розповіли, як українці рятували євреїв під час Голокосту.



Також колишній міністр фінансів України та екс-секретар РНБО України Олександр Данилюк пояснив "свої офшори".



Експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації і розповіла, кому не можна робити щеплення.



А ще українці висловилися на тему того, чи повинен Зеленський після скандалу з офшорами пояснити все народу.



У тому ж випуску Давид Арахамія прокоментував, що "слуги" вирішували у Трускавці, кого ще замінять та чи відчувають вже внутрішній рух у фракції.