"Нафтогаз" изменил процедуру подачи показателей счетчика: что нужно знать

Как передать показатели счетчика через SMS

Очень важно правильно заполнить поле SMS-сообщения, чтобы данные были корректно считаны. Сначала следует прописать номер личного расчетного счета, состоящий из 9 цифр, тогда поставить пробел и указать показания газового счетчика, состоящие из 5 цифр.

Правильно заполненное SMS-сообщение должно выглядеть так - XXXXXXXXX YYYYY, где:

XXXXXXXXX - номер личного расчетного счета

YYYYY - показание газового счетчика

Важно, что эта услуга пока доступна не всем украинцам. Передать данные счетчика через SMS-сообщения могут потребители, которых обслуживают компании:

АО "Криворіжгаз"

АО "Харківгаз"

АО "Харківміськгаз"

Днепровский и Кропивницкий филиалы сети

Передавать показания счетчиков таким способом можно с 28 числа текущего месяца по 5 число следующего. SMS-сообщение следует отправлять на номер 4647.

Напомним, что ранее потребители могли передать данные счетчиков либо лично посетив свой облгаз, либо с помощью личного кабинета и других онлайн-мессенджеров.

Что делать, если не приходят платежки за газ

Если потребителям не поступают платежки на оплату за потребленный газ, они могут обратиться к партнерам компании "Нафтогазу" для получения счетов. Ими являются ПУМБ, Приват банк, Сбербанк и Новая почта. Адреса отделений, где вам помогут специалисты, можно просмотреть по ссылке.

Также можно сформировать счет с помощью терминала EasyPay:

зайдите в личный кабинет

перейдите в раздел "История начислений" и сформируйте свою платежку

Самостоятельно сформировать платежки можно и с помощью чат-ботов Viber/Telegram или Facebook Messenger:

перейти к ним можно по ссылке

выберите раздел "Мой счет"

затем нажмите "Загрузить счет", и он будет сформирован

Обычно бумажные платежки поступает после 20 числа каждого месяца за прошедший период.