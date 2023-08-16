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"Нафтогаз" изменил процедуру подачи показателей счетчика: что нужно знать

Что изменится в процедуре передачи показателей счетчика (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

"Нафтогаз" Украины упростил процедуру передачи показаний газовых счетчиков. Теперь потребители могут передать данные через SMS-сообщения. Однако это касается не всех.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

Как передать показатели счетчика через SMS

Очень важно правильно заполнить поле SMS-сообщения, чтобы данные были корректно считаны. Сначала следует прописать номер личного расчетного счета, состоящий из 9 цифр, тогда поставить пробел и указать показания газового счетчика, состоящие из 5 цифр.

Правильно заполненное SMS-сообщение должно выглядеть так - XXXXXXXXX YYYYY, где:

  • XXXXXXXXX - номер личного расчетного счета
  • YYYYY - показание газового счетчика

Важно, что эта услуга пока доступна не всем украинцам. Передать данные счетчика через SMS-сообщения могут потребители, которых обслуживают  компании:

  • АО "Криворіжгаз"
  • АО "Харківгаз"
  • АО "Харківміськгаз"
  • Днепровский и Кропивницкий филиалы сети

Передавать показания счетчиков таким способом можно с 28 числа текущего месяца по 5 число следующего. SMS-сообщение следует отправлять на номер 4647.

Напомним, что ранее потребители могли передать данные счетчиков либо лично посетив свой облгаз, либо с помощью личного кабинета и других онлайн-мессенджеров.

Что делать, если не приходят платежки за газ

Если потребителям не поступают платежки на оплату за потребленный газ, они могут обратиться к партнерам компании "Нафтогазу" для получения счетов. Ими являются ПУМБ, Приват банк, Сбербанк и Новая почта. Адреса отделений, где вам помогут специалисты, можно просмотреть по ссылке.

Также можно сформировать счет с помощью терминала EasyPay:

  • зайдите в личный кабинет
  • перейдите в раздел "История начислений" и сформируйте свою платежку

Самостоятельно сформировать платежки можно и с помощью чат-ботов Viber/Telegram или Facebook Messenger:

  • перейти к ним можно по ссылке
  • выберите раздел "Мой счет"
  • затем нажмите "Загрузить счет", и он будет сформирован

Обычно бумажные платежки поступает после 20 числа каждого месяца за прошедший период.

Раньше мы рассказывали о том, что будет, если не платить за коммунальные услуги.

Читайте также о том, как убедиться, что в платежках за свет насчитывают корректную сумму.

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