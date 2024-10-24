Чрезвычайно простой, но действенный лайфхак для уборки за 10 минут

Никто не хочет тратить время на уборку, которая нередко кажется бесконечным процессом. Но используя один простой лайфхак, уборку можно выполнить за 10 минут.

О способе, который поможет убрать в комнате за 10 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Express .

В чем состоит лайфхак

От груды белья до мытья пола на кухне - со временем задач по уборке становится все больше. Однако есть один простой способ, который может сократить время, которое вы тратите на уход за домом, до 10 минут в день.

На форуме Reddit, посвященном лайфхакам для уборки, один пользователь рассказал, что он был приятно шокирован тем, как многое ему удалось сделать, просто установив таймер на 10 минут раз в день.

Как работает лайфхак с таймером для уборки

По словам пользователя, главное - просто установить таймер на короткий промежуток времени. Тогда это будет небольшой, но обязательной задачей, которая, безусловно, улучшит состояние дома.

Таймер помогает поддерживать мотивацию в течение неприятного бытового дела - зная, что на его выполнение отведено мало времени, начать уборку значительно легче. По словам экспертов по уборке, убирать следует до тех пор, пока не прозвучит звонок.

Вы будете удивлены, сколько всего можно успеть сделать за это время - собрать вещи, быстро убрать в туалете или вытереть раковину, выбросить грязную одежду в корзину, опорожнить посудомоечную машину. Более длительные дела, например, стирка или мытье полов, можно делать в выходные.

Кроме этого, не советуют стараться тщательно почистить все поверхности - лучше выполнить несколько простых, но необходимых для поддержания чистоты задач. Но, как отмечают, если часто уделять 10 минут быстрой уборке, скоро вы будете удивлены тем, насколько чист ваш дом.

Другое обязательное условие этого лайфхака - регулярность. Не стоит начинать уборку, если вы не уверены, что успеете ее выполнить вовремя. Время следует устанавливать соответствующее своему графику - для кого-то оптимальным вариантом будет вечер, кому-то удобнее убирать за 10 минут утром.

К тому же в выходные дни время уборки рекомендуют увеличить, установив таймер на 15 минут на комнату для более интенсивной уборки. Этого достаточно, чтобы вытереть пыль, подмести и протереть поверхности.

А чтобы процесс не показался бесконечным, после уборки двух или трех комнат советуют делать15-минутный перерыв.