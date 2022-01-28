Надя Дорофєєва допомогла хворій 14-річній дівчинці наблизитися до мрії (відео, фото)

Ведучі "плюсів" і знаменита співачка Надя Дорофєєва влаштували для 14-річної дівчинки з важким захворюванням, підопічної благодійного проекту "Здійсни мрію", справжнє свято, і допомогли наблизитися до заповітного бажання.

Як Марія Полоннікова з Броварів стала на кілька кроків ближче до мрії стати професійним фотографом і блогером - читайте в матеріалі нижче.

Маша народилася і виросла в спортивній родині - її мама є професійною спортсменкою, а дідусь - заслужений майстер спорту з гандболу.

Маша з мамою (фото: прес-служба 1+1)

Дівчинка теж для себе обрала спорт, і після 6-го класу вступила до Броварського спортивного училища на відділення легкої атлетики - на штовхання ядра. Однак її навчання тривало все близько тижня.

Так, після одного з тренувань Маша відчула гострий біль у спині, а через деякий час перестала відчувати ноги... лікарі поставили діагноз - мієліт (запалення спинного мозку), який викликав сильний набряк.

Дівчинка пройшла 6 операцій, 3-місячне лікування в "Охматдиті". І тепер у неї нарешті є шанс знову ходити. Щоб встати з інвалідного візка, Маша займається реабілітацією за спеціально розробленою методикою.

У лікарні дівчинка почала займатися творчістю: створення прикрас, малювання, зйомка Тік-Ток-відео. Але найбільша її пристрасть - фотографія. І вона дуже мріяла мати професійний фотоапарат і ноутбук, щоб розвивати талант і стати професіоналом.

І ось Маша намалювала своє бажання на Уроці мрій в "Охматдиті". Куратори проекту 1+1 media "Здійсни мрію" вирішили допомогти дитині.

Фото: малюнок Маші Полоннікової

Її запросили на прямий ефір "Сніданок.Вихідний" до студії, щоб поспілкуватися про те, як боротьба робить Машу ще більш впевненою в собі, сильною і, попри все, щасливою

Ведуча "Проспорт" Олександра Лобода, ведучі "Сніданку" Олександр Попов і Людмила Барбір влаштували сюрприз дівчинці, і прямо посеред розмови вручили фотоапарат і ноутбук.

Фото: Маша Полоннікова, Олександр Попов, Олександра Лобода. Людмила Барбір

Крім того, відразу після ефіру ведучі "плюсів" з Машею вирушили до знімального павільйону "Голос країни" на зустріч з кумиром дівчинки - Надею Дорофєєвою.

За лаштунками вокального шоу професійний фотограф провів для Маші майстер-клас - пояснив основні правила фотографії та допоміг зробити пробні кадри.

Фото: Маша Полоннікова з Надею Дорофєєвою в павільйоні "Голосу країни"

"Я хочу зробити тобі величезний комплімент за те, що у тебе така прекрасна любов - фотографувати, бути такою сонячною і яскравою! Знаю твою історію, і бачу що ти дуже світла! Я хочу, щоб ти повірила, що все буде добре! Я вірю і знаю!", - сказала Маші співачка.

Надя запропонувала Маші сфотографувати її на новий фотоапарат. Вони тепло поспілкувалися, наобнімалися, зробили спільні селфі та записали ТікТок на пам'ять про зустріч.

Фото: Маша Полоннікова та Надя Дорофєєва

Після фотосесії Надя вирушила на репетицію баттлів зі своєю командою та запросила Машу до залу для глядачів. Вона першою побачила склад команди Дорофєєвої на популярному шоу.

Фото: Маша Полоннікова у павільйоні "Голосу країни"