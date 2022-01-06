Зірка "плюсів" допомогла дівчинці, яка пошила сорочку Ніку Вуйчичу, стати ближче до головної мрії

16-річна львівська дівчинка Ксенія Гвоздяк, яка страждає від складного ортопедичного захворювання артрогрипоз і може пересуватися тільки на візку, мріє стати дизайнером і робити колекції красивого і зручного одягу для людей з інвалідністю. Підліток впевнено йде до своєї мети, тепер став ще ближче до здійснення заповітного бажання.

Як юна дизайнерка, чию сорочку носить відомий мотиваційний тренер Нік Вуйчич, стала на крок ближче до мрії, читайте в матеріалі нижче.

Ксюша є підопічною благодійного проекту "Здійсни мрію" від "плюсів", і зараз для дівчинки ведуча "Сніданок з 1+1" та волонтер ініціативи Неля Шовкопляс під час візиту до Львова зробила важливий подарунок - ноутбук, щоб краще розвивати здібності та користуватися інтернет-технологіями.

Фото: Неля Шовкопляс і Ксеня Гвоздяк

Мама дівчинки Олександра розповіла телезірці про це бажання, адже самостійно родині важко його здійснити. І ось Неля влаштувала сюрприз і привезла Ксюші коробку з новеньким гаджетом. Дівчинка розплакалася від щастя.

Фото: Неля Шовкопляс привезла Ксюші Гвоздяк ноутбук у подарунок

Але і для своєї феї вона підготувала презент разом з іншими вихованцями львівської творчої студії "Вінкс". Діти придумали і намалювали ескіз сукні королеви для Шовкопляс, а саме творіння допомогла викроїти та втілити в життя Ксюша.

Фото: Неля Шовкопляс і діти з львівської творчої студії

На виготовлення смарагдової сукні пішло понад 4 метрів атласу, стільки ж сітки, плюс ще метр золотого мережива. Кожен з дизайнерів вніс свою лепту - зобразив і запропонував форми, деталі. І в ході обговорення був створений фінальний ескіз.

Фото: ескіз сукні для Нелі Шовкопляс

Мотивує і надихає дівчинку творити і не здаватися Нік Вуйчич, з яким вона познайомилася три роки тому за підтримки проекту "Здійсни мрію". Тоді ведучі "1+1" Лідія Таран і Соломія Вітвіцька влаштували їх зустріч на сцені Арени Львів на очах у 20 тисяч глядачів, і там Ксюша заявила про свою мрію.

Фото: Ксенія Гвоздяк познайомилася з Ніком Вуйчичем 3 роки тому

А вже на наступній зустрічі з Ніком у Києві дівчинка подарувала йому авторську сорочку з вишитими крилами. Ксюша твердо для себе вирішила, що шиття і створення нарядів для людей з інвалідністю - справа її життя.

Фото: Ксенія Гвоздяк і Нік Вуйчич у вишитій сорочці

Зараз, під час поїздки до Львова, Шовкопляс привезла всім юним дизайнерам солодкі подарунки та набори для малювання. А діти, крім сукні королеви, підготували для телеведучої теж смаколики та новорічного гнома, якого пошили самі, щоб він оберігав їх фею і дарував гарний настрій.

Фото: Неля Шовкопляс і діти з Львівської творчої студії