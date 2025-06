Надя Дорофеева неожиданно оказалась в больнице: что известно

Артистка вышла в Stories и опубликовала фото своей руки с капельницей.

"Посыпалась девочка", - лаконично подписала она снимок.

Никаких подробностей Дорофеева больше не стала раскрывать. Возможно, причиной стало переутомление из-за загруженного гастрольного графика певицы.

Надя Дорофеева показала фото из больницы (скриншот)

Кто такая Надя Дорофеева

Надя Дорофеева, известна также как DOROFEEVA, - украинская певица, дизайнер и видеоблогер. Родилась в 1990 году в Симферополе.

С января 2010-го по декабрь 2020-го вместе с Позитивом (Алексей Завгородний) была в составе дуэта "Время и Стекло".

В феврале 2016 года запустила свою линию одежды It’s My DoDo.

Осенью 2017 года Дорофеева и основательница Oh My Look Лера Бородина открыли в Киеве концепт-стор корейских брендов одежды SO DODO. Вместе с магазином открылся также бьюти-корнер G.Bar. В ноябре 2021 объявила о закрытии магазина.

22 апреля 2017 года зарегистрировала на YouTube DoDo VLOG.

В ноябре 2020 года начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 по 2022 была замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.

В июне 2023 года вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)