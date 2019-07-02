Хлопчик заразився на страшну інфекцію через подряпину: як захиститися

Фото: колаж РБК-Україна

В 2019 році в Україні вже зафіксували першу жертву правця

Хлопчик заразився на правець через подряпину на коліні, яку він отримав під час гри. 12-річна дитина через три тижні опинилася у львівській дитячій лікарні Охматдит. Батьки звернулися до медиків по допомогу, коли у сина посмикувалися м'язи нижніх кінцівок, передає Zaxid.net.

Зазначимо, що нинішній випадок зараження на правець став першим у Львівській області в цьому році та сьомим - за три роки.

"Це абсолютний нонсенс, адже в цивілізованому світі на правець, тим більше діти, не повинні хворіти", - розповіла головний епідеміологи Львівській області Наталія Тімко.

Повідомляється, що хлопчик заразився цією гострою інфекційною хворобою, коли впав на асфальт на вулиці та подряпав ногу. Дитині не робили вакцинацію проти правця через алергію. 29 червня - через 20 днів після зараження - хлопця госпіталізували з характерними для правця симптомами.

Без медичної допомоги правець може стати смертельним, й інфікуватися ним можна де завгодно, навіть на дитячому майданчику, йдеться в сюжеті ТСН. Як попереджають реаніматологи, найчастіше заражаються в літній період, коли бруд легко потрапляє на рану.

Фото: скріншот

"Може бути рана глибиною 3-4 сантиметри, а зовні виглядати як малесенький міліметровий поріз. Вона там закривається, і там є безкисневий простір. Інфекція може там жити і розмножуватися", - розповів лікар-травматолог Володимир Ришковський.

Відео: YouTube / ТСН

Лікарі розповіли, що у хлопчика не важка форма інфекції, однак не відомо, як надалі розвиватиметься хвороба. Дитині вкололи протиправцевий імуноглобулін, і зараз медики стежать за станом маленького пацієнта.

Єдиний захист від правця - щеплення. Його дітям роблять тричі до року. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослі повинні щепитися самі кожні 10 років. Вакцина в лікарнях є і вона безкоштовна.

Генералізований м'язовий спазм (опістотонус) у хворого на правець. Малюнок шотландського фізіолога Чарльза Белла, 1809 (wikipedia.org)

Зауважимо, що в цілому по Україні в 2019 році вже п'ять людей захворіли на правець, і один випадок став фатальним. Як розповіли в прес-службі ЦГЗ МОЗ, двоє з п'яти хворих - це діти. Випадки інфекцій були зафіксовані в Київській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській та Закарпатській областях.

Відео: YouTube / 5 канал

Як повідомлялося раніше, американські вчені виявили новий штам сальмонели, стійкий до антибіотиків останньої інстанції.

Нагадаємо, в минулому році в Україні заборонили відомий лікарський препарат, який використовувався для профілактики дифтерії та правця.