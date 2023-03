Сверхмассивная черная дыра развернулась и направила струи прямо на Землю

Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Отмечается, что подобный резкий разворот черной дыры озадачил астрофизиков.

В публикации указывается, что активные галактические ядра (АЯГ) - это голодные черные дыры в ядрах многих других галактик, и они аккрецируют материю и извергают мощные струи высокоэнергетических частиц, известные как релятивистские струи.

Речь идет о большой галактике PBC J2333.9-2343 диаметром около 4 миллионов световых лет, что ранее классифицировалась как радиогалактика. Гигантские струи излучения ее АЯГ были направлены перпендикулярно нашей линии наблюдения.

Галактика PBC J2333.9-2343 (фото: Institute for Astronomy at the University of Hawaii)

Новое исследование позволило реклассифицировать галактику как блазар (активные галактические ядра с релятивистскими джетами, направленными в сторону наблюдателя), что означает, что струи черной дыры теперь направлены прямо на нашу планету.

Исследователи пишут, что джеты (струи плазмы, вырывающиеся из ядер таких астрономических объектов) галактики сместились "на "драматическую" степень".

Астрофизик и ведущий автор исследования Лорен Эрнандес-Гарсия вместе с коллегами подтверждают наличие "блазароподобного ядра в центре этой гигантской радиогалактики, вероятно, радиоквазара с плоским спектром и необычными свойствами".

При этом ученые не могут пока объяснить, что привело к сдвигу этой черной дыры.

Текущие теории включают слияние галактик, когда другая большая галактика столкнулась с PBC J2333.9-2343, сместив ориентацию внутри нее. Однако требуются дополнительные наблюдения, чтобы разгадать эту тайну.