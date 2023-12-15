Надежду Матвееву "разнесли" хейтеры после ее появления на митинге под КГГА: она ответила

На днях украинская телеведущая Надежда Матвеева приняла участие в митинге возле здания КГГА, посвященного изменениям в бюджете Киева на 2024 год. Соответствующим роликом она поделилась в своих соцсетях, после чего столкнулась с хейтом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды СТБ.

Надежда Матвеева пришла на митинг возле КГГА

Вчера, 14 декабря, знаменитость вместе с остальными украинцами пришла на митинг, требуя усилить финансовую поддержку военных ВСУ из городской сметы.

Сначала Надежда пыталась попасть в сессионный зал, чтобы выступить перед мэром и депутатами. Однако ее не пропустили.

Впрочем, это ее не остановило, и она взяла микрофон, чтобы выступить перед общиной.

Матвеева требует, чтобы "вместо застроек ландшафтной зоны на Оболони и дороги через парк Осокорки направили средства на инклюзивные нужды".

Свою речь звезда запостила в Instagram.

Не все украинцы поддержали телеведущую

Пользователи сети согласились с мнением Надежды, однако не обошлось без тех, кто ее раскритиковал.

В частности, у знаменитости поинтересовались, почему она раньше не выходила на митинги по другим вопросам.

Пані Надія, я Вам дякую за громадянську позицію!

Надія, ви молодець! Нехай все вийде і вас не покидає рівновага та спокій

Чому не питаєте про гроші на марафон?

А слабо на банкову піти? Звідти ноги ростуть!

А чому не йшли мітингувати під ВР, коли приймався бюджет України на 2024. Слабо було, ведуча СТБ?

Риба гниє з голови! Не там страйкуєте!

Надежда ответила хейтерам

Телеведущая предложила некоторым украинцам отстать от нее.

"Это для тех, кто под моими видео замечает, что я не то сделала, не туда пошла, о том забыла, не сказала, не тех поддержала... Предлагаю вам отстать. Я вас не держу. Я вас отпускаю. У меня есть свои чувства, опыт, желание, понимание. Исходя из этого я что-то делаю. И если у вас есть свои эмоции и опыт, представьте себе вы можете с этим что-то сделать, а не только п*здякать в комментариях под моими видео", - подчеркнула она.