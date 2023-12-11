Олю Цибульскую затравили за желание отстроить Ирпень: она ответила (видео)

Украинская певица Оля Цыбульская стала жертвой хейтеров. После того, как она публично рассказала о разрушенном жилье ее родителей в Ирпене, артистку пригласили стать послом восстановления города. Однако после этого исполнительница столкнулась с травлей от жильцов дома, обвинивших звезду в неискренности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что известно

По мнению горожан, Цыбульская согласилась помочь с восстановлением разрушенных в результате обстрелов со стороны армии РФ построек только для того, чтобы ее родителям отстроили квартиру за благотворительные деньги.

По словам певицы, она должна была встретиться с мэром Ирпеня, однако после волны хейта отказалась.

"После моего публичного озвучивания истории с разрушенным жильем родителей, мэрия города действительно пригласила меня на встречу, чтобы я стала одной из медиа-амбассадоров восстановления Ирпеня. После первой встречи где я была вдохновлена и искренне готова присоединиться и помогать, на меня свалилась волна травли и хейта от жителей дома, которые считали, что это история, чтобы восстановить квартиру родителей благотворительными средствами", - поделилась она.

"После этого я сообщила мэру, что шокирована поведением людей и больше на встречу не приехала. Помогать в такой атмосфере - забирает здоровье и желание", - добавила звезда.

Также артистка рассказала, что ее родители подали заявку на то, чтобы получить деньги на восстановление жилья из госбюджета и ждут законного решения.

Она прикрепила фото документов, в частности, заключение архитекторов, подтвердивших, что квартира находится в аварийном состоянии.

Документы на восстановление жилья родителей Оли Цыбульской (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Квартира родителей до сих пор в таком же состоянии. Специалисты, которые осматривали повторяли: квартира в аварийном состоянии. Повреждение несущей конструкции. Эти заключения от архитектора есть в скринах", - сказала Оля.

"Часть этажа рассматривают под демонтаж и архитектор, который осматривал объект сказал что любые работы без специалистов могут быть опасными для жизни. Поэтому надо ждать решения и действий официальной комиссии. Родители подали все необходимые документы. В полицию, прокуратуру, архитектуру и Дію", - говорит знаменитость.

Документы на восстановление жилья родителей Оли Цыбульской (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Сдавали средства для ОСМД на ремонт крыши. Сейчас как все граждане, пострадавшие от обстрела ждут решения, свою очередь и периодически узнают о состоянии дел. До сих пор ответ: в процессе. Ждите. Я верю, что все решится законно, своевременно и в порядке очереди. Понимаю и чувствую напряжение и усталость от сложных обстоятельств. Мы все в них. Слава Украине!", - объяснила Цибульская.

Оля Полякова показала документы на восстановление жилья родителей (фото: instagram.com/cybulskaya)