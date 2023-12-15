"Я хочу, чтобы весь мир услышал!" Певица из Донецка чувственно высказалась о детях

Певица SWOIIA (Екатерина Тараненко) выпустила песню "Little Angels", которая была написана для Нацотбора на Евровидение 2024 и посвящается украинским детям, на чьи судьбы нынче выпадает множество сверхсложных и совсем недетских испытаний, ведь многие из них были цинично похищены из родной страны.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артистки рассказывает подробнее о треке и позиции самой певицы, которая родом из Донецка.

По словам Кати, "Little Angels" - песня обо всем том, что каждый день приходится проходить маленьким ангелочкам, об их похищенном детстве.

"Сейчас наши украинские дети и тысячи детей по всему миру сталкиваются со сверхсложными и совсем недетскими испытаниями, преодолевая их с необычайной смелостью, которая свойственна даже не всем взрослым. Я восхищаюсь украинскими женщинами, а именно украинскими матерями, которые сейчас пытаются защитить самое дорогое, что у них есть, своих детей", - комментирует она.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Сама певица не была в родном городе с 2014 года и мечтает вернуться в украинский Донецк.

"Донецк - это место, где я делала свои первые шаги в творчестве еще совсем маленькой девочкой. И теперь мое сердце разрывается, зная, сколько украинских детей было похищено и насильно отправлено на российскую сторону с наших прифронтовых территорий. И я молюсь, чтобы все эти дети смогли вернуться домой! Я верю, что тоже уже совсем скоро попаду в украинский Донецк!" - говорит артистка.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Я хочу, чтобы весь мир услышал об этих недопустимых вещах, которые Россия делает с украинскими детьми - о том, как они воруют наше будущее, о том, как они разделяют семьи, я хочу, чтобы весь мир знал правду", - эмоционально добавляет Екатерина.