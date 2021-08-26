У "Дії" з'явиться можливість погодитися на донорство після смерті

Міністерство цифрової трансформації працює над розширенням можливостей особистого кабінету користувачів додатку "Дія". Незабаром з’явиться розділ у якому кожен зможе дати згоду на донорство після смерті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час інтерв'ю для Укрінформу.

Як відзначив Ляшко, в Україні кожен хто планує стати донором після смерті, в першу чергу, повинен дати на це згоду.

Міністерство цифрової трансформації сьогодні працює над тим, аби додати новий розділ до додатка "Дія", у якому кожен із користувачів матиме змогу залишити заяву про згоду стати донором органів.

"Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі. Водночас інформація має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації)”, - відзначив Ляшко.

За словами посадовця, після оновлення в додатку, в Україні планують розпочати інформаційну компанію з популяризації донорства органів.