Почнуться хворобливі процеси: українська письменниця дала важкий прогноз про Донбас

Повернення окупованого Донбасу стане дуже важким і хворобливим процесом. І мова йде не про юридичну сторону, а про людей, які там проживають. Важливо при цьому не втратити всю країну. Таку думку висловила відома українська письменниця Тамара Дуда (Тамара Горіха Зерня) в інтерв'ю для видання "Факти".

Тамара Дуда прославилася в Україні завдяки своїй книзі "Доця", в якій описуються події на сході країни в 2014 році. Вона вважає, що Україна відновить контроль над своїми територіями в найближчі кілька років.

"На мою думку, через два-три роки Україна відновить юридичний контроль над цими територіями. Далі почнуться дуже хворобливі і неприємні процеси", - зазначила письменниця і додала, що багато чого буде залежати від того, хто буде займатися процесом реінтеграції.

"Наскільки зрілою до того часу буде нація, наскільки грамотно буде вести себе влада, чи вистачить політичної волі у тих, хто всім цим буде займатися", - сказала Тамара Дуда.

На її думку, повернути Донбас військовим шляхом неможливо, але й визнає, що договори з Росією теж не принесуть користі.

"Військовим шляхом не можна. Договори та угоди з Путіним обернуться здачею ще більшої території України. У багатьох є відчуття, що ми ризикуємо втратити країну. А у мене — відчуття незахищеності і якоїсь розгубленості. З іншого боку, є розуміння, що ми не безсилі і нас немало", - вважає письменниця.