Почнеться нове і щасливе життя: астролог назвав головних везунчиків серпня

Астрологічний прогноз на серпень 2019 року дав знаменитий астролог Павло Глоба. Експерт назвав кілька знаків, для яких серпень може стати відліком до нового і щасливого життя. Для кого кінець літа стане доленосним - читайте в матеріалі.

Діва

Кінець літа особливо позначиться на представниках цього знака. І справа навіть не в одержанні матеріальних благ, все буде набагато серйозніше: в серпні багато Дів нарешті зможуть перебороти свої страхи. У них вийде здобути перемогу над внутрішніми демонами і навчитися брати відповідальність за себе. Якщо Діви зможуть зрозуміти, в чому корінь їх проблем, їхнє життя кардинально зміниться.

Гороскоп на серпень 2019 (фото: fireinspire.com)

Терези

У серпні 2019 року Терезів чекає виконання давніх бажань, які змінять їх життя з ніг на голову. Головне для представників цього знаку бути гранично уважними і не упустити свій шанс. Павло Глоба радить братися за будь-яку справу і не боятися потерпіти крах. Саме в серпні Всесвіт покровительствує Терезам, тільки треба уникати всіх сумнівів.

Водолій

В долю Водоліїв в кінці літа втрутиться Місяць. Він звичайно ж зуміє трохи заплутати думки, але не варто побоюватися божевільних ідей, які підкидає Галактика. Водолії мають повне право сумніватися у вірності своїх вчинків, але саме в такій плутанині вони зможуть зробити якийсь вчинок, який повністю змінить їх життя.

Гороскоп на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Риби

У серпні Риби відчують приплив сил і енергії. Вони зможуть виконувати свою роботу на "відмінно", вкладаючи в неї всю душу. Також Риб чекає стабільність у фінансовому плані і в любовних справах. Серпень 2019 року - прекрасний час для представників цього знака Зодіаку, щоб приймати важливі рішення.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на липень 2019, що буде багатий на затемнення, а ретроградний Меркурій передбачає велику кількість обмежень дій.

До речі, астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку варто бути гранично обережними в липні 2019.