Почне заливати дощами: синоптики попередили про негоду в Україні

Погода в Україні у суботу, 5 вересня, очікується несприятливою в декількох регіонах. Можливі короткочасні дощі, місцями зливи та навіть грози.

На сході країни дощі пройдуть у Полтавській, Донецькій областях і в Дніпрі. В інших областях очікується хмарна погода, без опадів. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів, місцями до +27 +28 градусів.

Південні області накриє дощами, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні очікується від +16 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +23 +26 градусів. У Криму дощі та зливи. Вночі +18 +20 градусів, вдень прогріється до +23 +25 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують суху, але хмарну погоду. Дощ може пройти тільки в нічні години. Температура повітря становитиме вночі +13 +15 градусів, у денні очікується від +23 до +25 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура коливатиметься в межах +11 +13 градусів, вдень буде комфортна і тепла погода, від +23 до +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями – сильні. Вночі очікується зниження температури повітря до +15 +17 градусів, вдень прогріється до +23 +26 градусів.

У Києві 5 вересня буде сухо, невеликий дощ імовірний тільки в нічні години. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, вдень очікується від +23 до +25 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 5 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про різку зміну температури повітря і пообіцяли повернення спеки.

А також ми розповідали про те, що українцям пообіцяли аномальну погоду восени, а також на початку зими.