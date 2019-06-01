Усе починається з сім'ї: Зеленський вперше показав сина і розчулив мережу

Володимир Зеленський вперше публічно показав знімок з сином
Зеленський вперше показав фото, на якому зображений його син. Президент України в Міжнародний день захисту дітей опублікував сімейний знімок, на якому зображена вся його сім'я. Публікацію він зробив на своїй сторінці в Facebook.
На фото – Зеленський та його син Кирило, обличча яких завдано аквагрим з малюнками супергероїв. Поруч з ними старша дочка Олександра і перша леді України Олена Зеленська.
"Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якої вони будуть пишатися!" - підписав знімок Зеленський.
Варто відзначити, що це перше фото Зеленського з сином Кирилом, яке оприлюднили публічно.
Зеленський вперше показав фото свого сина (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Під публікацією з'явилося безліч захоплених коментарів:
Зеленський вперше показав фото свого сина (скріншот: facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, що раніше Зеленський спровокував зростання цін на шаурму.
Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.
А також розповідали про те, що популярний український ведучий потроллил президента України за шаурму.