"Вроде комфортный, но дорого": в сети заклеймили новые вагоны Укрзализныци

Украинцы недовольны новыми вагонами в поездах Укрзализныци, билеты на которые значительно подорожали. В частности, речь идет о поезде Черновцы - Киев.

Что не так с новыми вагонами?

Георгий рассказал, что ранее билет на поезд Черновцы - Киев стоил 300-400 гривен, сейчас же он подорожал почти в два раза и стоит 800 гривен.

"Так вот почему подорожало железнодорожное сообщение Черновцов со столицей... Еще несколько дней назад из Черновцов в Киев и из столицы до нас можно добраться поездом в купе за 300 с чем-то, или 400 с хвостиком. А теперь цена на билеты в купе – в районе 800 грн. Дали новый поезд, в смысле б/у, но наверняка приобретен где-то на западе", - написал он.

По словам Мазурашу, поезд оснащен "признаками цивилизации", но он бы лучше ездил в старом поезде по более демократичной цене за билет.

"Будто более комфортный, в купе по несколько розеток (с USB), другие "признаки цивилизации". Но… Я бы лучше ездил в тех недавних вагонах (если они пригодны для эксплуатации) и вдвое меньшую цену. Кто уже почувствовал разницу, можете поделиться впечатлениями", - резюмировал нардеп.

Как выглядят новые вагоны

Так выглядят новые вагоны поезда Черновцы - Киев (фото: facebook.com/sportbuk)

Отметим, что в комментариях к посту не все разделили мнение нардепа. Так, одна из подписчиц написала, что ей новые вагоны пришлись по душе.

"Я 8 числа ехала во Львов на обследование, приятно поразила и дешевая цена(150-160грн,такси в городе подороже)и состояние вагонов!" - прокомментировала она.