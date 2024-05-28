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7 лайфхаков, чтобы одежда не растягивалась и была как новой

Вторник 28 мая 2024 15:45
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7 лайфхаков, чтобы одежда не растягивалась и была как новой Как не растягивать одежду при стирке (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

То, что одежда может растягиваться со временем - не новость. Однако нередко причина этого - некоторые ошибки при стирке или хранении одежды, в результате которых вещи деформируются.

О том, как предотвратить растяжение ткани при стирке и хранении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lenor.

Всегда проверяйте этикетку с информацией об уходе

Независимо от того, будь то сухая чистка, ручная стирка в холодной воде или обычная машинная стирка, всегда следуйте инструкциям от производителя.

Это уменьшает вероятность того, что ваша одежда уменьшится или растянется во время стирки и сушки.

Не выкручивайте одежду чрезмерно

Никогда не выжимайте с силой одежду перед сушкой. Чтобы удалить лишнюю влагу перед тем, как разложить одежду для сушки, положите ее на толстое чистое полотенце и осторожно сверните с нижнего края, выжимая воду.

Разложите одежду при сушке

Старайтесь раскладывать одежду на бельевой сетке, а не развешивать ее для сушки на веревках. В частности, тяжелые от воды вещи, а также трикотажные и хлопчатобумажные со временем растягиваются от постоянного развешивания.

7 лайфхаков, чтобы одежда не растягивалась и была как новой

Разложите одежду на сетку при сушке (иллюстрация: Freepik)

Подберите вешалки по размеру

Развешивая одежду в шкафу, используйте вешалки, подобранные по размеру. Если вешалка слишком велика или мала, верхняя часть одежды может растянуться.

Если вы вешаете одежду без застежки на пуговицах или молнии, продвиньте вешалку через низ одежды, пока крючок не выйдет из выреза - не продвигайте вешалку через отверстие для горловины.

Сложите тяжелые свитера

Сборка джемперов и футболок и хранение в горизонтальном положении поможет им дольше держать форму - а использование вешалок может их растянуть.

Всегда расстегивайте пуговицы

Даже если спешите, всегда расстегивайте и застегивайте пуговицы молнии, когда одеваете и снимаете одежду. Несоблюдение этой рекомендации может привести к растяжению одежды.

Используйте кондиционер для тканей

Во время стирки и сушки одежда растягивается от постоянного движения, отжима и опрокидывания.

Кондиционер для белья "смазывает" волокна ткани, делая ее эластичной, благодаря чему одежда легче возвращается к своей начальной форме после растяжения.

Недавно мы писали о том, как стирать одежду так, чтобы она не потеряла цвет.

А также рассказывали, как стирать вязаную одежду, чтобы она не потеряла форму.

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