Как манго по вкусу: рецепт консервированной тыквы на зиму

Что нужно для консервированной тыквы

Чтобы законсервировать тыкву на зиму, нужны следующие продукты:

тыква - 3 кг

лимон - 1 шт.

апельсин - 3 шт.

сахар - 600 г

лимонная кислота - 10 г

Как консервировать тыкву на зиму

Чтобы приготовить вкусную консервацию из тыквы, лучше выбирать плоды сорта "Гитара", "Мускатный" или "Арахисовое масло". Такие тыквы имеют насыщенный цвет и довольно мягкие.

Тыкву нужно разрезать пополам, очистить от семян и кожуры. После этого мякоть нужно нарезать на одинаковые небольшие кубики, около 3 см по размеру.

Тыкву для консервации нужно нарезать кубиками (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Нарезанную мякоть тыквы нужно переложить в глубокую миску, чтобы замариновать ее перед консервацией. Чтобы вкус заготовки был ярким, к тыкве нужно добавить апельсиновую и лимонную цедру.

Для этого тщательно помойте цитрусовые и натрите цедру на маленькой терке. Важно не использовать белый слой - он неприятно горчит.

Также к тыкве нужно добавить мякоть лимона. Для этого очищенный от белой кожуры лимон нужно нарезать на кубики такого же размера, как и тыква. Косточки необходимо выбрасывать.

Таким же способом нарежьте 1 апельсин. Перемешайте нарезанные цитрусовые с тыквой и цедрой. Затем всыпьте сахар и лимонную кислоту, снова тщательно перемешайте ингредиенты.

Апельсины улучшают вкус консервированной тыквы (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Оставьте массу не менее 3 часов, чтобы получить сок. Тогда тыквенно-цитрусовую смесь можно разлагать по стерилизованным банкам.

Тыква должна выделить сок (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Наполните банки нарезанной тыквой, и залейте кусочки полученным соком. После этого заготовку нужно еще раз простерилизовать.

Как консервировать тыкву (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для этого на дно глубокой кастрюли положите полотенце, а сверху поставьте банки с тыквой, накрыв их стерилизованными крышками. В кастрюлю нужно налить воду так, чтобы банки почти полностью были погружены в жидкость.

Воду следует довести до кипения, после чего стерилизовать консервацию в течение часа. Горячие банки следует осторожно вытащить из кастрюли, плотно закрутив крышки.

Подождите до полного охлаждения заготовки, затем переставьте консервированные тыквы в темное прохладное место.