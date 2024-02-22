Как в кино! Аэроразведчики 68 ОЕБр удивительным образом спасли побратимов

Аэроразведчики 68 ОЕБр спасли двух своих побратимов, которые несколько дней раненые пролежали в поле. Ребята сделали это с помощью дронов, записок и фонарика.

В сюжете рассказывается об аэроразведчиках роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68 ОЕБр. Именно они спасли двух украинских бойцов на Купянском направлении: с помощью дрона и записки указали путь, откуда раненых смогли эвакуировать пехотинцы. А еще - сбросили бутылки с теплым чаем. В Интернете эта история получила название "Друг, пей и ползи за дроном".

Спасенные бойцы - Сергей с позывным "Мент" и Виктор с позывным "Тюня". Это два разных случая, но их объединяет команда аэроразведчиков и стойкость раненых, которые, несмотря ни на что, ждали эвакуации.

Сергей рассказал, как он оказался в "ловушке".

"Я был старшим группы. Мы провели на позициях ночь. Не спали, замерзли, поэтому утром я попросил, чтобы нас поменяли. Но пришлось принять бой. Нашу технику подбили. Я не мог ходить, ребята начали меня эвакуировать. Над нами завис дрон, я сказал ребятам, чтобы они спасались. Они побежали, и я остался в поле один", - вспоминает пограничник.

Аэроразведчики рассказали, как они спасали побратимов.

"Мы предложили командованию план действий - принести дроном записку и горячий чай. В записке написали: "Друг, пей и ползи за дроном". Сергей не двигался, но мы увидели, что он моргает глазами". Спасенный вспоминает, что смог перевернуться на живот и ползти туда, куда указывал дрон. Затем его встретили наши бойцы и начали эвакуацию. Сергея тащили с позиции на позицию около трех километров", - говорят бойцы.

Виктора эвакуировали ночью, потому что так безопаснее.

"Трехсотых" было много, вынести их было невозможно. Нескольких бойцов удалось вывезти бронетранспортером. Мою машину россияне подбили. Металл был красным от температуры, и я возле него грелся", - рассказывает "Тюня".

За Виктором дрон прилетел на четвертые сутки. В отличие от Сергея Виктор двигаться уже не мог. Побратимы тянули его к позициям около ста метров.

"Для нас не важно, будь то пограничник, или боец ССО, или кто-то из нашей бригады. Это в любом случае свой. Хочу передать ребятам, которые лежали в поле: извините, что так долго", - говорит Луг.