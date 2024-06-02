Как на гриле: рецепт сочной курятины в духовке

Если вы хотите приготовить мясо на гриле, но нет времени или же самого гриля, приготовить курицу в духовке - не проблема. Приготовленная по такому рецепту, курятина остается такой же вкусной, как и жаренная на гриле.
О том, как готовить курицу в стиле барбекю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Для того чтобы приготовить это невероятное вкусное блюдо в духовке, нужны следующие ингредиенты:
Приготовьте соус барбекю. Если мед слишком густой, разогрейте его в микроволновке или водяной бане.
В большую миску вылейте кетчуп, добавьте воду, горчицу, сахар, яблочный уксус, мед, вустерский соус и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты и отложите часть соуса - а именно один стакан.
Промойте курицу, подождите, пока стечет лишняя влага. После этого отделите бедра от голеней - и переложите все в миску с соусом.
Перемешайте все, накройте миску крышкой и переставьте в холодильник на один час или на всю ночь.
Разогрейте духовку до 220 градусов, подготовьте противень, застелив его фольгой. Очистите лук и нарежьте его кружочками. Выложите лук на противень, полейте маслом.
Выложите курицу на лук, вверх кожурой. Выпекайте 30-40 минут до золотистого цвета.
После этого смажьте курицу оставшимся соусом с каждой стороны и запекайте еще примерно 5 минут. Соус должен стать более густым, а кожица курицы - хрустящей.
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