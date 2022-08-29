Початок навчання буде складним: медики звернулися до батьків і вчителів з важливою заявою

"Українські учні вже тривалий час позбавлені безперервного навчального процесу. До звичайного "літнього відкату" додався стрес, викликаний трагічними подіями в Україні й "зламаний" процес навчання через пандемію коронавірусу, а тим більше - через війну. Тому знадобиться більше часу на повторення матеріалу - до цього потрібно бути готовими не тільки самим дітям, а й вчителям і батькам", - підкреслили медики.

Вони дали поради батькам і вчителям про те, як почати навчальний рік, щоб знизити рівень стресу та уникнути проблем:

Слід з розумінням і терпінням ставиться до можливих труднощів у навчанні: зниження концентрації, відстороненості, погіршення пам'яті та так далі.

Не варто прискорювати процес надолужування - все поступово згадається. Поясніть це дітям, щоб зняти їх тривогу.

Діти під час навчання можуть щось крутити в руках, кататися на стільці - це не відволікання, а спосіб "загальмувати" зайві сигнали - і саме так багато концентруються. Не забороняйте їм це робити, а навпаки, спробуйте включити такі рухи в навчальний процес.

Коли ми проживаємо складний досвід або стрес, змінюється наша самооцінка, тому зараз діти живуть в режимі очікування невдачі. Їм потрібен досвід перемог і підтримка.

Давайте їм маленькі завдання, в яких був би швидкий результат. Здобувайте корисні ресурси. На одне критичне зауваження має бути не менше трьох похвальних реакцій.

Пристосування до нових, незнайомих обставин і людям вимотує. Тому зараз школярі можуть бути більш дратівливими, швидше втомлюватися.

Що радять психологи

Сімейний і дитячий психолог Світлана Ройз підготувала 10 порад, які допоможуть зменшити стрес дитині й допоможуть включитися в повноцінний навчальний процес.

1. Складіть режим дня, в якому буде не тільки навчання, але ще і відпочинок, ігри та прогулянки.

2. Познайомтеся з новими однокласниками до початку навчального року.

3. Познайомтеся з вчителями.

4. Познайомте дитину з правилами та обговоріть варіанти харчування в школі.

5. Підготуйте канцтовари та одяг - вибирайте те, в чому дитині буде зручно.

6. Підготуйте робоче місце дитини вдома.

7. Обговоріть всі питання безпеки та надрукуйте карту від будинку до школи (або намалюйте)

8. Розберіться з питаннями гігієни.

9. Відсвяткуйте початок навчального року.

10. Приготуйте маленькі сувеніри, які можна буде класти своєму школяреві в рюкзак.