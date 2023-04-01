Начальник вокзала "Киев-Пассажирский" рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

Петр Стецюк - начальник киевского железнодорожного вокзала. Он - один из специалистов, который организовывал эвакуацию украинцев.

Историю о том, что было самым сложным, он рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В ночь на 24 февраля 2022 киевский вокзал жил в привычном ритме. А уже с утра превратился в центр спасения украинцев.

По словам Стецюка, первый наплыв пассажиров был сравнительно небольшим, около 30 тысяч человек в сутки. В начале марта речь шла уже о 65 тысячах пассажиров в сутки.

Железнодорожники имели две основные задачи. Первое, это максимально быстро посадить людей в поезда. В идеале, каждый должен был ждать выезда не более 2-3 часов. Вторая задача - сделать невозможным хаос.

"Днем работать было легче, - мы видели, куда идут пассажиры. Ночью труднее, ведь ради безопасности свет не включался. Все поезда мы отправляли в темноте. Несмотря ни на что - ни кражи, ни массовой стычки не случилось".

На вокзале в те недели оставалось только шесть работников. Присоединялись волонтеры.

"Я с 24 февраля жил здесь. Домой уехал только 20 мая. Меньше всего думал о собственной безопасности. В первую очередь - о безопасности пассажиров. Конечно, было страшно. Особенно, когда взрывы раздавались совсем рядом", - говорит Петр Стецюк.

Все самые трудные для руководителя воспоминания связаны с детьми. К примеру, когда машины скорой помощи привозили больных малышей из Охматдета.

"Эти дети - больные, беспомощные. Их надо максимально оперативно посадить в поезд. А этого поезда ждут все... Приходилось ограждать проход. А когда из Ирпеня и из Бучи стали привозили испуганных и проголодавшихся детей, которые просили есть - просто сжималось сердце", – вспоминает Петр Стецюк.

По его словам, сейчас киевский вокзал работает в штатном режиме. Почти так, как в мирное время. Но все ждут победы, и она будет. Это 100%.

История Петра Стецюка вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже около 65 000 историй.