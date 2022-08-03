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Розпочав роботу проект Фонду Ахметова для дітей із найбільш постраждалих від війни регіонів

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Середа 03 серпня 2022 13:26
Розпочав роботу проект Фонду Ахметова для дітей із найбільш постраждалих від війни регіонів Фото: розпочав роботу проект Фонду Ахметова для дітей із найбільш постраждалих від війни регіонів (akhmetovfoundation.org)
Автор: Ілона Свиридова

Стартував новий сезон проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо дітям України" для хлопців та дівчат із регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Про це повідомила Ірина Блажан, головний директор програм Фонду Ахметова.

На дітей чекають цікаві майстер-класи, тренінги, ігри та інші корисні активності. Школярі навчатимуться працювати в команді, долати труднощі, розробляти стратегії, планувати, а також дізнаються багато цікавого про світ професій.

"Цього року, коли війна охопила всю країну, проєкт розширив свої кордони, зібравши хлопців та дівчат із найбільш постраждалих від війни регіонів України. Насамперед, це діти, які пережили жах обстрілів, страх перебування в підвалах та насильницьку окупацію", - розповіла Ірина Блажан.

За її словами, унікальність та головна цінність проєкту полягає в тому, що він спрямований на психологічну реабілітацію дітей.

"З юними гостями літнього табору працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни". Фахівці навчать дітлахів долати стрес і страхи, спричинені війною. Діти опанують дієві техніки, які допоможуть їм бути згуртованими, вірити в себе і своє майбутнє, попри обставини", - підкреслила Блажан.

Проект "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо" стартував у 2015 році. За цей час понад 4500 дітей Донбасу оздоровилися під час літнього відпочинку. За програмою "Рінат Ахметов - Дітям" за 17 років підтримку отримали понад 5 млн дітей.

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