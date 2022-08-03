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Начал работу проект Фонда Ахметова для детей из наиболее пострадавших от войны регионов

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Среда 03 августа 2022 13:26
Начал работу проект Фонда Ахметова для детей из наиболее пострадавших от войны регионов Фото: начал работу проект Фонда Ахметова для детей из наиболее пострадавших от войны регионов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Стартовал новый сезон проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето детям Украины" для парней и девушек из регионов, которые больше всего пострадали от войны.

Об этом сообщила Ирина Блажан, главный директор программ Фонда Ахметова.

Детей ждут интересные мастер-классы, тренинги, игры и другие полезные активности. Школьники будут учиться работать в команде, преодолевать трудности, разрабатывать стратегии, планировать, а также узнают много интересного о мире профессий.

"В этом году, когда война охватила всю страну, проект расширил свои границы, собрав парней и девушек из наиболее пострадавших от войны регионов Украины. Прежде всего, это дети, которые пережили ужас обстрелов, страх пребывания в подвалах и насильственную оккупацию", - рассказала Ирина Блажан.

По ее словам, уникальность и главная ценность проекта заключается в том, что он направлен на психологическую реабилитацию детей.

"С юными гостями летнего лагеря будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны". Специалисты научат детей преодолевать стресс и страхи, вызванные войной. Дети освоят действенные техники, которые помогут им быть сплоченными, верить в себя и свое будущее, несмотря на обстоятельства", - подчеркнула Блажан.

Проект "Ринат Ахметов-Детям. Мирное лето" стартовал в 2015 году. За это время более 4500 детей Донбасса оздоровились во время летнего отдыха. По программе "Ринат Ахметов - Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей.

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