Набиває рот монетами: мережу "підірвало" відео із Зеленським

У мережі з'явилося відео з президентом Володимиром Зеленським, де він разом зі своїми друзями брав участь у відомій телегрі "Форт Буаяр". На кадрах відео Зеленський разом з Денисом Манжосовим і Олександром Пікаловим проходять випробування і борються за золоті монети.

Відео розмістив на своїй сторінці в Facebook ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. За правилами шоу, учасники повинні забрати якомога більше золотих монет до того, як закриється клітка.

Володимир Зеленський і Денис Манжосов намагалися набрати якомога більше монет і в уривку відео, яке датоване 2006 роком, видно, що Зеленський набиває золотими монетами рот. Гравцям вдалося внести золота зовсім небагато, але вони встигли вискочити з клітини до того, як двері зачинилися.

"Так і є. Україна 2020", - так підписав це відео ексміністр Омелян.

Володимир Зеленський набивав рота золотими монетами

Відео викликало великий резонанс в соціальних мережах і зібрало безліч коментарів.