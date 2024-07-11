"На этом заканчивается малоросс": Харчишин эмоционально обратился к украинцам

Популярный певец, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин эмоционально обратился к украинцам на фоне недавнего скандала с блогерами, которые начинают продвигать в инфопространство пророссийские нарративы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram артиста.

Заявление Харчишина

В своем посте Валерий поднял важную тему культурной самобытности, формирующей нашу наследственность и осознание себя как части нации.

"К сожалению, войну за идентичность, которая начинается с языка, культуры и с того, что мы потребляем, мы врагу сознательно или бессознательно проигрывали в течение нескольких последних десятилетий. Ведь именно с понимания, кто мы и за что воюем, начинается длительный путь к победе, появляется осознание себя как носителя культурного наследия, как наследника многовековых традиций, истории и части социума, который формирует современную украинскую культуру. На этом заканчивается малоросс и рождается украинец как часть нации", - отмечает артист.

Исполнитель напоминает, что эта война ведется не только против конкретной прослойки сознательных патриотов, она идет на всеобщее уничтожение.

"Путешествуя по Украине и миру, я убедился в существовании украинцев и сочувствующих, которые считают, что нынешняя война - это война не России против Украины, а Путина с Байденом и ЕС, или того же Путина с национал-патриотическими украинцами и с теми, что вдруг проснулись, вспомнив свое имя, определившись в идентичности…" - говорит Харчишин.

Артист прокомментировал тему войны на фоне заявлений блогеров о перемирии с РФ (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Музыкант подчеркивает, что на самом деле мы все не должны забывать (и должны понимать), что "война ведется Путиными и россиянами не против конкретной группы наших граждан, а преследует цель всеобщего и полного уничтожения всего украинства".

"Это экзистенциальная война идентичности - наш народ борется, чтобы культурно, ментально и географически быть украинцами на своей земле", - объясняет он.

Валерий говорит, что только от нас самих зависит, "как быстро мы поборем эту "пандемию".

"Борьба продолжается в каждом из нас: искореним ли в себе м*скаля, преодолеем ли зависимость от северного культурного бедствия, сформируем ли в себе монументальную историческую память и иммунитет на толерантность и прощение хорошим м*скалям, или вспомним себя, кто мы и осознаем свою идентичность… Только от нас зависит, будет ли у нас страна, и будет ли она нашей…" - сказал лидер "Другої Ріки".

"Уничтожайте в себе м*скаля, как злокачественную болезнь, искореняйте все ментальные и культурные кац*пские метастазы. Победив врага в себе, победим и снаружи", - призвал Валерий.

Добавим, что певец записал это видео по дороге с концерта, который состоялся в рамках благотворительного тура по Украине, где "Друга Ріка" вместе со своими коллегами - группой KOZAK SYSTEM и певицей Мартой Липчей - собирают средства на FPV-дроны.