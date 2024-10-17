"На родной земле": как выглядит могила Сергея Сивохо, похороненного в Донецке (фото)

Где похоронили Сивохо

Так, в честь годовщины со дня смерти артиста его избранница разместила трогательный пост. В нем она высказалась о Сивохо и отметила, что время без него летит очень быстро, но не лечит.

"Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним, любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. Ушел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину", - написала вдова Сивохо.

При этом она рассказала, что ее муж много волонтерил и мечтал, чтобы весь Донбасс снова стал украинским.

"Ты поддерживал и помогал всем кому мог, даже уже будучи тяжело больным. Листаю фотографии последних двух лет - тонны гуманитарки. Оборудование и лекарства для госпиталей. Продукты и одежда для беженцев. Будто хотел успеть "починить" этот мир, пока еще билось твое сердце. .Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, отдыхай с миром моя любовь!" - написала Татьяна.

Жена Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

Как выглядит могила Сивохо

На одном кадре, который разместила жена шоумена, была и его могила. Можно заметить, что на надпись на ней сделано на русском языке.

Могила Сивохо (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Жена артиста не стала писать, где именно похоронили ее избранника. Впрочем, слова о "родной земле" и надпись на русском могут свидетельствовать о том, что он покоится именно в Донецке.

От чего умер Сивохо

Шоумен признавался, что у него были проблемы с весом из-за болезни. Артиста лечили от бронхита с астматическим компонентом, для этого использовали гормоны. В 2021 году Сивохо сильно похудел, ему удалось сбросить 50 килограммов.

Он рассказывал, что начал активно бороться с лишним весом в 2017 году. Тогда он оказался на грани жизни и смерти. Врачи сказали, что артист, который тогда весил 195 килограммов, должен срочно начать о себе заботиться.

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

Впрочем, даже несмотря на похудение, проблемы со здоровьем не исчезли. Из-за того, что Сивохо мало двигался, в его легких начала накапливаться жидкость, его вводили в искусственную кому.

"Что-то у меня в больнице произошло, у меня отключилась стопа. То есть я стопу не чувствую на левой ноге, поэтому вот у меня такие небольшие проблемы с передвижением", - говорил артист.

Перед его смертью появились слухи о том, что звезде стало еще хуже. Впрочем, сам Сивохо информацию об этом уже никак не комментировал. И к утру 17 октября 2023 года родные и близкие артиста подтвердили его смерть.