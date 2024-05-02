"На одну паску шло до 10 килограммов муки". Этнолог рассказала о древних пасхальных традициях

Выпекание паски было сакральным действом, к которому тщательно готовились хозяйки. Издавна в народе верили, что от того, удастся ли пасхальная выпечка, зависит будущее семьи.

О том, какими обрядами сопровождалось выпекание паски, в интервью РБК-Украина рассказала кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

Тесто замешивали в ночвах

"Выпекание паски - это сакральный момент. Паска - это не только атрибут Пасхи, она еще и связана с плодородием и поминовением умерших. От того, удастся ли паска, зависела судьба семьи. Поэтому, когда брались за выпекание обрядовой выпечки, подходили к этому очень серьезно", - говорит Кривенко.

Перед началом приготовления паски хозяйка умывалась и надевала новую рубашку. Паску выпекали либо в четверг, либо в субботу. Очень редко готовили ее в пятницу, потому что говорили, что тогда распяли Иисуса Христа и ничего нельзя делать.

"Тесто для паски освящали. Вымешивали его в ночвах - это сосуд, в котором купали младенцев. Это тоже сакральный момент, потому что потом те ночвы должны защищать ребенка. Вымешивать тесто надо было, пока пот со лба хозяйки не скопировал. Когда-то на одну паску, которую несли святить, уходило до 10 килограммов муки", - рассказывает этнолог.

Перед выпеканием паску крестили

При выпекании паски хозяйке нельзя было садиться, потому что так может сесть тесто. Если паска западала - это был плохой признак, предвещавший несчастья и беды в семье.

"Перед тем, как запихивать паску в печь, тесто крестили, некоторые молились, также могли немного покропить священной водой. Еще клали вербовую веточку - не только для того, чтобы паска была румяной, но чтобы и очистить пространство от всего дурного", - говорит ученая.

Было очень важно, чтобы паска выросла высокой и красивой.

"В Житомирском районе перед выпеканием паски, говорили: "Тікай сатана з хати, бо я буду паску саджати" . Некоторые говорили: "Ростіть рослини на полі такі великі, як і паска велика", - рассказывает Кривенко.

В Жовковском районе, запихивая паску в печь, хозяйка брала лопату для печи и ударяла ею о потолок, чмокала, чтобы паска не упала, чтобы была высокой. Некоторые хозяйки запирались на ключ, чтобы никто не заходил в дом, потому что это предвещало беду.

"Это мало и рациональное объяснение, потому что если кто-то заходил, дверь могла грохнуть, мог подуть ветер и паска могла просесть. Предки верили, что как хозяйки выпекают паски, то только ведьмы приходят в дом, потому что хотят навредить", - добавляет этнолог.

Освящение паски в Карпатах, 1926 год (фото: Локальная история/Архив народного музея Праги)

Большая паска была залогом успешного года

"Процесс выпекания паски был, как имитативная магия. Если паска будет большой, то и урожай хорошо уродит. Если паска будет большой, то и детки будут здоровыми. Если паска будет большой и красивой - то семья будет богата и счастлива", - говорит Кривенко.

Если в семье были незамужние девушки, то хозяйка во время приготовления паски говорила: "Хай паска вдасться велика і гарна, то наступного року й доньки повиходять заміж".

"Паске придавали сакральные свойства. Если она, не дай Бог, не удалась, треснула или запала - это предвещало беду, несчастье, смерть, бедность этой семье", - объясняет ученая.