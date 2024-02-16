"На наших глазах город сравняли с землей". Фотографы показали, как сейчас выглядит Авдеевка

Как сейчас выглядит Авдеевка

"За все время нашей работы мы никогда не комментировали действия командования и не давали им оценки. Мы не военные, мы не знаем всего, не видим всей картины, и, соответственно, не хотели разводить "измену". Но сегодня, под этими фотографиями, сделанными нами под Авдеевкой, когда на наших глазах город и окрестности без остановки равняли с землей из всех видов вооружения, мы хотим публично задать один вопрос - где вторая линия обороны?" - пишут фотографы.

Они добавляют, что россияне начали формировать окружение вокруг города почти год назад, соответственно, окружение не стало неожиданностью для украинской армии.

"Пока мы ждали вооружения для запорожского контрнаступления, враг миновал поля, бетонировал окопы, строил целые подземные города. И Запорожское контрнаступление провалилось", - говорят Либеровы.

Так сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)

Они отмечают, что не понимают, почему наша армия не готовилась к тому, что однажды россияне бросят все силы на Авдеевку. Тем более, что глухая оборона, целью которой истощение сил противника - это как наша официальная стратегия.

"На фото видно, как выглядит эта оборона, и чьи силы она на самом деле истощает. Да, мы до сих пор гражданские. Мы до сих пор не знаем всего, не видим всей картины. Но этот вопрос ставим здесь не только мы, но и военные, которые сегодня ценой собственной жизни эту оборону из последних сил держат. И они не понимают, почему мы почти год никак не готовились к тому пи***цу, который сейчас происходит", - пишут фотографы.

Так сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)