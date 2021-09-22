Яна Клочкова образилася на Україну: у мене опускаються руки

Яна Клочкова зізналася, чому вона ображається на Україну. Справа в тому, що уродженку Сімферополя і чотириразову чемпіонку олімпіади не запросили ні на один захід з приводу незалежності України.

Про це спортсменка розповіла в програма "Життя відомих людей "на телеканалі"1+1".

Яна просто дивується, чому наших спортсменів так знецінюють. Клочкова припускає, що таке ставлення до неї пов'язане з тим, що її син і батьки живуть зараз в Криму.

"Спортсмени виявляються непотрібними нашій країні. Багато людей мені писали і запитували, чому мене не запросили. Я теж задаю це питання, чому так ставляться. У мене немає відповіді. Через те, що мої батьки проживають в Криму? Я не знаю, не замислювалася. Але, звичайно, часто пишуть, що я з Криму, розмовляю російською, буваю там часто. Там мій син разом з батьками і бабусею проживає. Чесно, після цієї ситуації зі святкуванням Дня Незалежності України у мене опускаються руки", - розповіла Клочкова.

Яна розповіла, що їй було дуже приємно отримати повідомлення від Олімпійського чемпіона і за сумісництвом депутата від Партії "Слуга народу" Жана Беленюка, який "вибачився за країну".

За словами Яни, незважаючи на образи, вона все одно буде виступати за Україну і захищати її честь.

Нагадаємо, що Яна Клочкова встановила 50 рекордів України в 25-і 50-метрових басейнах на дистанціях 100, 200, 400 метрів комплексним плаванням; 200, 400 і 800 метрів вільним стилем; 100 і 200 метрів на спині; 200 метрів батерфляєм і естафетним плаванням.