Яна Клочкова відверто розповіла, чому незаміжня: "чоловіки користувалися моєю славою"

Яна Клочкова - одна з найвідоміших спортсменок України та єдина чотириразова олімпійська чемпіонка. Вона живе в Києві й 13 років тому закінчила свою спортивну кар'єру, але єдиний чоловік в її житті – її син Олександр.

Знаменита олімпійська чемпіонка Яна Клочкова виховувалася в спортивному інтернаті в дуже суворій дисципліні. В її житті багато років був тільки спорт і про відносини з хлопцями не було й мови. За межами басейну була зовсім інше життя і Клочкова не сильно була до нього готова. У неї не було друзів і досвіду спілкування з представниками протилежної статі.

Перший досвід відносин у неї був невдалим. За грузинського бізнесмена Левана Ростошвілі Клочкова так заміж і не пішла, хоча народила від нього сина Олександра. Батько майже не бачив хлопчика, оскільки багато часу провів за ґратами. За Яною упадав олімпійський чемпіон з Італії Массіміліано Розоліні, але Клочкова не відповіла йому взаємністю.

Як зізналася в одному з інтерв'ю спортсменка, у неї був роман з автогонщиком Олексієм Мочановим, який старше на 13 років. Але він швидко закінчився і Клочкова болісно пережила розставання.

Яна зазначила, що реєструвалася на сайтах знайомств, щоб знайти свою другу половину і навіть ходила на побачення після листувань, але жодна з цих зустрічей не закінчилася хепі-ендом.

"У житті було багато і чоловіків, і помилок. Ось зараз махнула рукою на це. Якось не складається. Складно звичайній людині знайти пару, а коли ти відома і все життя на виду - це в 100 разів складніше. Дуже багато чоловіків, які зустрічалися в моєму житті, часто користувалися моєю славою, добротою, наївністю. Навіть в соцмережах реєструвалася і були таке, що знайомилася, зустрічалася. Нічого такого в цьому бачу. Це був цікавий досвід, але не склалося", - розповіла Яна.

Зараз Яна Клочкова вже кілька років одна. Єдиний чоловік в її житті - 11-річний син Олександр. З сином у спортсменки прекрасні стосунки, він пішов по маминих стопах і займається спортом – дзюдо. Олександр живе з бабусею і дідусем в Сімферополі, а Яна – в Києві. Щоб частіше спілкуватися з сином, Яна по суті живе на два міста.

"Зараз я розумію, що настав момент, коли й не хочеться. Ось добре в такому стані. Не шукаєш і не намагаєшся знайти. Життя йде і йде. Немає такої мети, тому що люди робили якісь неприємні речі, і в такому стані, як зараз - комфортно", – зазначила спортсменка.

З плаванням Клочкова закінчила 13 років тому, але зі спортом вона не зав'язала – в її житті залишився обов'язковий біг і правильне харчування.

Яна Клочкова розповіла, як шукала щастя на сайті знайомств