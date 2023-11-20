"На гербе Украины мог быть бинарный код и образ женщины". Интервью с художником Иваном Турецким

Иван Турецкий - художник, который был сотворцом Малого Герба Украины и автором проекта Великого. Его имя внесено в украинское законодательство, в историю независимой Украины.

Пан Иван живет и творит во Львове, а РБК-Украина (проект Styler) воспользовалось его приездом в Киев, чтобы поговорить о нашей истории, неслучайности его участия в создании государственных символов, о том, как еще его родители боролись за независимость и о чем они предупреждали, о 10 годах ссылки за употребление литературного украинского языка. А еще - о том, как легко во время войны впасть в серость и депрессию, как он переживает за сына - военного и о ярких цветах, как спасение и источник энергии.

– Мы сейчас еще раз переосмысливаем историю отношений с соседней псевдоимперией. Ваши родители были репрессированы советской властью. За что?

– За участие в национальном сопротивлении. Папа родом с Буковины, мама - с Галичини. Их молодость пришлась на войну (Вторую мировую – Ред.). Они участвовали в подполье, но об этом нам, детям, почти не рассказывали, это было небезопасно. Я многое узнал уже после обретения Украиной независимости - из рассекреченных архивов.

В 1944 году с приходом очередных "освободителей" с Востока, отец был арестован. Его обвиняли в национализме, употреблении литературного украинского языка. Приговор составил десять лет концлагеря и пять лет ссылки. Винницкая тюрьма, мордовские и сибирские лагеря, годы ссылки в Сибири - плата моего отца за сознательность быть украинцем.

Мама со своих юных лет была активным членом украинских обществ, что впоследствии привело ее в ряды ОУН. Она знала несколько языков и была переводчиком. Мама со своим родным братом вели борьбу в подполье во времена немецкой оккупации, вместе стали членами УПА и боролись с большевиками. В 1946 году по определенным причинам она была вынуждена выйти из леса, тогда ее и арестовали НКВД.

Интересная история тоже и моего дедушки по маминой линии. Он служил офицером на австрийском флоте, прошел первую мировую войну, вернувшись на Галичину, воевал в армии ЗУНР против польских оккупантов. Впоследствии вступил в УГА и в ее рядах прошел боями всю Украину.

А в 70-е годы, когда начались репрессии шестидесятников, моего отца снова арестовали. И я хорошо помню обыски у нас дома. Тогда нашли "Историю Украины" М. Аркаса. Это даже не книги Грушевского... Нашли переписанные вручную и спрятанные моей сестрой стихи Симоненко об Украине - из тех, которые не были опубликованы, а передавались в переписях.

Иван Турецкий и его цвета (фото: личный архив художника)

– Мама была вместе с папой в подполье?

– Нет. Они познакомились в лагерях. Она была в женском, он - в мужском, в одном регионе. До отца дошли слухи, что в женском лагере есть девушка, которая делает невероятные миниатюры. Между лагерями официальных контактов не было, но тайно находили способы общаться, слухи доходили.

Мама в лагерях познакомилась со многими интересными личностями. Среди заключенных было много людей из стран Прибалтики.

Моя мама была очень изобретательна и талантлива. И даже в таких ужасных условиях находила способ не падать духом, выжить. Она начала создавать разные фигурки. Начальнику лагеря очень понравились мамины работы, а еще больше - дарить их начальству и разным проверяющим. Я видел некоторые работы, она прекрасно рисовала и лепила. Например, шахматы, где каждая фигурка - особенная, нет ни одной подобной. Начлагерь хотел больше таких работ и позволил маме организовать мастерскую и набрать себе команду. Она взяла самых старых людей, чтобы их меньше мордовали, потому что условия в лагере были ужасные, а отношение еще ужаснее.

Так сложились обстоятельства, что мама с папой одновременно отбыли свои 10 лет лагерей, познакомились в ссылке, поженились и так в Красноярске родился я, а потом и мой брат Владимир. Это были очень сложные времена, но тайно родители сохраняли украинские традиции. И сочли обязанностью крестить меня. Крестил меня Иосиф Слепой, который тоже в то время был в ссылке (кардинал католической церкви, с 1963 года - Верховный Архиепископ Львовский - предстоятель Украинской греко-католической церкви - Ред.).

Родители, к счастью, дожили до времен Независимости - когда все стало так, как они мечтали. Но когда я радовался, что независимость нам далась без крови, папа сказал: "Если мы не отвоюем свободу, нам ее просто так не подарят. Россия не отпустит Украину и, скорее всего, будет война, надо быть готовым к этому".

А сейчас мой сын с первых дней войны, с 2014 года, в армии. Мы за него очень переживаем. Он художник, график, человек искусства, разрабатывал шрифты. У него двое детей. Но он очень боевой и упрямый. Служит в войсках спецназначения, без военного образования дослужился до офицерского звания.

– Это мы могли быть идеалистами, а ваши родители ту власть видели как никто другой… В вашей семье все пошли по стопам родителей?

– Все связаны с искусством. Сначала я выбрал художественное образование, потом мой брат Владимир, потом самый младший Богдан. Все художники.

Родители за нас переживали очень, потому что мы были в украинском национальном движении во время перестройки. Было такое общество украинского языка им. Шевченко в Киеве, но это все больше базировалось во Львове.

Мы все были идеалистами. Писали письма против задержания активистов, думали, что руководство страны просто об этом не знает. Занимались подпольными делами - печатали разные листовки, у меня были графические станки. Это было уже во время перестройки, когда мы почувствовали веяние свободы.

И знаете, мы тогда думали, что так же - по всей Украине. А оказалось - во Франковске и рядом Львове. А дальше - нет.

А нам казалось, что мы - такое государство, которое имеет колоссальный потенциал. Что мы как сделаем сильный рывок вперед! У нас была возможность ездить в Польшу, видели, какие изменения проходили в соседней стране и надеялись, что Украина будет следовать европейскому примеру.

– Как случилось, что вы присоединились к созданию проекта Малого герба Украины?

– Я восхищался геральдикой. Сначала рисовал геральдические композиции, реконструкции гербов Украины, гербы шляхты Украины.

И когда встал вопрос - вернуть историческую символику к гербу Львова, собралась команда людей, в которую входили я, мой брат архитектор Владимир Турецкий, архитектор Андрей Гречило, историк - архивист Иван Сварник. Мы хотели и учесть пожелания общества, и не испортить исторический фон. Так появился малый герб Львова, соответствующий историческому образцу.

Столичные города используют еще большой герб, где обязательным элементом является щитодержатель. Мы сделали такой для Львова, добавили там все элементы, которые хотели - большого льва, как символ Галичини, корону, ленту в цветах государственного флага и тризуб.

Затем последовало провозглашение Украинского государства. Был объявлен конкурс на государственный герб. Мы с историками - геральдистами Андреем Гречилом и Александром Коханом предложили в качестве нашего малого государственного герба Украины тризуб. Но одновременно мы разработали и Большой герб.

Эскиз Большого Герба Украины (фото: личный архив художника)

– Почему Большой герб сразу не приняли?

– Была депутатская группа в парламенте, которая вместе с коммунистической партией блокировала это решение. Они дали согласие только на то, чтобы был принят малый герб.

Приняли, как и обещали, только малый герб, но в Конституцию записали и малый, и большой. И интересно так - во всех городах Украины есть и большой, и малый герб, а у самой Украины нет.

Спустя какое-то время объявили конкурс на большой герб Украины. Я не участвовал в нем, потому что не видел в том смысла.

– В каком плане - не видели? Уже ж разработали один.

– Я знал, что возникнет неприятная ситуация… Это было при Кучме, когда министром культуры был Табачник. Попасть в историю всегда много желающих. В тех условиях у герба было бы два реальных автора, а еще 15 нам бы сказали дописать, потому что это "важные люди". Условия участия в конкурсе были следующими. Это непорядочно, я в такие игры не играю.

Тогда на комиссии все варианты были провалены, Большой герб не был принят. Потом была еще попытка. И наконец - последний конкурс два года назад.

– Вы решили тогда участвовать. Условия изменились к лучшему?

– Я сомневался - участвовать или нет. Но судьба сложилась таким образом, что галерист Игорь Глоб познакомил меня с Дмитрием Дубилетом. Я, честно говоря, в то время не знал, кто он такой. Игорь сказал, что Дмитрий тоже увлекается геральдикой и имеет интересную идею.

Дмитрий предложил вместе разработать вариант Большого герба.

Его идея заключалась в том, чтобы сделать первый в мире герб с кодировкой. Чтобы человек, когда наводил телефон на герб, видел информацию об Украине. Как творческий эксперимент символ новых технологий. Мне очень понравилась идея.

– Это действительно, честно говоря, интересная штука. Почему это не было реализовано?

– Мы ее реализовали в двух вариантах. В центре большого герба всегда щитодержатель с изображением меньшего. И вот у меня возникла идея сделать еще одну новаторскую штуку - чтобы рядом со щитодержателем были изображения козака и женщины. Вы знаете, что это большая уникальность? Только в четырех странах мира на гербе присутствует женский образ.

А Украина же - женского рода, она ассоциируется с женщиной.

Чтобы ввести элемент кодирования, мы решили, что женщина будет держать открытую книгу как символ знаний. Над ней - лавровая ветвь, каждый листик которой - это отметка бинарного кода.

Эскиз проекта Герба (фото: личный архив художника)

– Какая была реакция на этакую попытку геральдически-гендерной революции?

– Знаете, я очень хотел, чтобы состоялось публичное обсуждение этих идей. А получилось так, что нашему варианту герба, к тому же - классической версии, без женской фигуры - присудили третье место.

Нюанс в том, что на обсуждение в Верховную Раду подаются два проекта - победители, занявшие первое и второе место. Но второе место не присудили никому.

Мне только жаль, что обсуждения этих идей не было, вариантов у парламента не было.

– У вас очень яркие, положительные работы - даже сейчас, во время войны.

– Я сам по своей натуре большой оптимист. Я считаю, что жизнь нужно жить, фокусируясь на чем-то хорошем. Хочу, чтобы мои работы передавали мою жажду жизни. Были моменты, когда я пробовал работать в ахроматической, сдержанной гамме, потом смотрю - снова вышел на яркие цвета и свет, я не заметил, как.

Для меня свет и музыка обладают магическим эффектом. Когда я рисую, всегда включаю музыку. У меня ее очень много в плей-листе, от ультрасовременной - клубной корейской, японской, - до классики и джаза. Все разное, под настроение. Мне нравится, когда есть яркий ритм - это заряжает, дает энергию, это уже не просто фон. Я и музыку воспринимаю из-за колористики.

Меня когда-то поразила книга Патрика Зюскинда "Парфюмер" - как он смог словами передать впечатление от запаха? Тогда можно передать и впечатление от музыки в живописи?

Мы часто упускаем мимо внимания тот цвет, который наполняет нашу жизнь. После дождя, когда сумерки охватывают город, открывается магия вечернего света фонарей. Или когда солнце просвечивает через зеленые листья, создавая уникальный цветовой танец и оттенков. Эти мгновения запоминаются мне, иногда фотографирую их, чтобы потом запечатлеть их на холсте в своих работах.

Очарование цвета, восприятие его - это необычайный дар от Бога, без которого жизнь теряет много смысла. Тьма - это страх, которого следует избегать.

Когда в вашей жизни присутствует цвет, когда вы его замечаете, ваша жизнь становится более интересной, более активной, понимаете? Сейчас проще всего впасть в серость. А эта серость, обыденность, становится камнем, обузой на плечах.

Меня цвет спасает. Сейчас у всех очень тяжелый период, идет война

Сегодня легко погрузиться в серость. Это может привлечь за собой болезни и проблемы, тогда как цвет придает силы и энергию.

Страшно вообразить, что во время эпидемии коронавируса человек может потерять запах и вкус. И мне приходит в голову, что если новый вирус отнимет у нас способность видеть цвета.

Тогда жизнь станет еще более пустой и ущербной, потеряет свою привлекательность и важность.

Картины Ивана Турецкого (фото: личный архив художника)

– А почему не море, не портреты, не натюрморты, не исторические реконструкции, а именно абстракция?

– Абстрактная форма доступна всем. Мы живем в абстрактном мире. Подумайте, что такое алфавит? Это буквы - абстрактные знаки, но мы их собираем в определенном порядке и читаем. В живописи такая форма универсальна, ее могут почувствовать и в Украине, и в Африке, и в Австралии.

Современное искусство открыто для интерпретаций, где что угодно может стать произведением, независимо от способа его воплощения. Но только тогда, когда это представлено в музейной плоскости, оно приобретает статус произведения.

Контуры произведения часто настолько размыты, что главным становится сам текст (описание произведения, объяснение, расположенное в галереях рядом с экспонатами - Ред.) . Без этого текста все становится нечем. А задача кураторов и галеристов – убедить вас, что вы тот избранный, кто способен воспринимать и понимать, что другие не могут.

Но хорошо, мы живем во времена больших изменений, когда появляются новые технологии, и я доволен, что живу в такие переломные периоды.

Картина Ивана Турецкого в галерее Portal11 (фото: личный архив художника)

– Довольны? А как же китайское: "Не дай вам Бог жить во времена перемен"?

– Мне все эти современные периоды очень по душе. Во время больших перемен ты можешь приобщиться и сделать что-то важное.

А еще в живя в эпоху постмодерна интересно рассматривать и переосмысливать прошлое, в другом свете, в другом толковании.

Сейчас я много рисую, хочу очень многое успеть. Мне очень интересно возвращаться к тому, что мне очень нравилось раньше - к произведениям других художников. И делать не реплики, а переосмысление классических произведений, которые на меня колоссально повлияли, во многом - именно за счет цвета. Это художники в основном итальянского и украинского футуризма - Умберто Боччони, Джино Северини, Богомазов, Экстер и другие. На меня в целом колоссальное впечатление произвела Италия.

А еще с детства вспоминаю библиотеку отца, там было много книг об искусстве. Особенно мое внимание привлек альбом с гравюрами Пиранези. Он фиксировал в своих произведениях преимущественно римские руины, его работы - черно-белые. Но они настолько загадочны, там такой магический свет… Это меня так поразило, что оставило отпечаток в творчестве.

Сейчас мне интересно сделать картину - осмысление Михайловского собора. Чтобы это было не именно сооружение, а передать его особую атмосферу.

– Как относитесь, когда на ваши работы делают такое же переосмысление? К примеру, ваши работы стали арт - гобеленами, над которыми художница работала более четырех лет.

– Честно говоря, когда мне сказали об этой идее, я не поверил в ее воплощение. Ведь я знаю, что это очень сложная работа и требует много усилий и времени. Когда увидел гобелены - был, честно, очень удивлен и восхищен. Это самодостаточное произведение искусства. Невероятная работа, такое прочтение моей живописи получило совершенно новую жизнь. Такие трансформации очень интересны.

– Вы работаете на заказ?

– Я рисую только то, что чувствую, то хочу нарисовать. Это моя внутренняя потребность проявлять свое видение, свои идеи, свои мысли, эмоции на холсте. Я работаю каждый день и получаю от этого море удовольствия. Но это все творческие работы.

– Но ведь бывают случаи, когда человек хочет заказать картину?

– Я могу согласовать формат работы, но рисую я так, как это вижу. Это мой уникальный мир, которым я делюсь через свое творчество. Моя цель в искусстве состоит в том, чтобы достичь выразительности цвета и света, создавая образ, раскрывающий уникальную магию прошлого и будущего в каждом моем произведении. Я стараюсь воплотить эту магию в каждом наслоении цвета, чтобы создать работы, способные перенести зрителя в мир новых эмоциональных переживаний.

Мастерская Ивана Турецкого (фото: личный архив художника)

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