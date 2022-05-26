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Миті або немиті? Які овочі не можна купувати в магазині

Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

На прилавках магазинів нам часто пропонують асортимент з митих і немитих овочів. Багато хто робить вибір на користь перших - і виглядають вони краще, і зайву землю не зважувати, і вдома не возитися зайвий раз. Але експерти кажуть, що миті овочі - не найкращий вибір.

Про це розповіла нутриціолог, дієтолог, Анна Антонова.

Найчастіше виробники миють картоплю, редис, буряк, моркву, ріпу, батат, топінамбур, корінь селери, цибулю і часник.

Лікар каже, що за перевагами митих овочів криються і істотні недоліки.

Справа в тому, що після вилучення з землі на коренеплодах залишається природна захисна плівка, що забезпечує рослині імунітет від цвілі і гниття.

На виробництві овочі миють "хімією"

Виявляється, процес промислової мийки включає в себе етап замочування в агресивних синтетичних розчинах ПАР (поверхнево-активні речовини) і механічну чистку.

Такі овочі позбавлені імунітету, тому можуть швидко псуватися. Щоб цього уникнути, їх можуть обробляти хлоргексидином і антисептиками, щоб продовжити термін придатності.

В результаті крохмалисті овочі, немов губка, будуть вбирати в себе вміст цих розчинів. І навіть домашнє вимочування і чистка від шкірки цю проблему вирішити не зможуть.

Чому миті овочі небезпечні

Потрапляючи в організм, ПАР і антисептики провокують:

  • алергічні реакції,
  • інтоксикацію,
  • дисбактеріоз,
  • викликають резистентність до антибіотиків.

Таким чином, вибір неочищених овочів виправданий не тільки фінансовою економією, але і безпекою для здоров'я.

Раніше ми писали, як насправді потрібно мити овочі та фрукти.

Також повідомлялося, як змити хімію з фруктів і овочів.

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