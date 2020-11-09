Одного разу мало: експерти розповіли, як правильно мити голову

Як правильно мити голову (фото: pixabay)

Трихолог поділилася секретами правильного миття голови

Експерти розповіли, як правильно мити голову, щоб уникнути проблем з шкірою голови і волоссям. На думку косметолога-трихолога Джоани Сшипчак, одноразового миття мало.

Фахівець поділилася в Instagram важливими порадами, як робити цю найважливішу б'юті-процедуру правильно. Вона пояснила, чому одного миття шампунем, а потім ополіскування волосся недостатньо.

Мити голову потрібно обов'язково двічі. Причому це не залежить від того, чи є у вас проблеми зі шкірою голови.

Трихолог стверджує, що однократного миття недостатньо, бо на шкірі та волоссі утворюється кристалічний шар, що своєю чергою, може викликати свербіж, лупу і неприємний запах. А це - ідеальні умови для розвитку патологічної мікрофлори.

Навіть якщо ви після одноразового миття використовуєте різні маски, втирання і інше, це не має сенсу. Адже всі корисні речовини з цих засобів не проникнуть через фолікул і не пройдуть в шкіру.

Тому дуже важливо обполіскувати шкіру голови і волосся вдруге.

"Двічі промийте шкіру, перше - зволоження. Також регулярно використовуйте скраб для шкіри голови, а в разі сумнівів проконсультуйтеся з хорошим трихологом", - радить експерт.

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