Мило в будинку: способи використання, які змінять ваш погляд на простий предмет

Якщо ви використовуєте звичайне кускове мило тільки для миття рук і в душі, то ви дуже багато втрачаєте. Цей предмет може стати незамінним помічником в самих різних ситуаціях.
Так вважають фахівці Lifehacker і вирішили поділитися з нами незвичайними способами застосування мила в побуті.
Мило за десятиліття використання пережило безліч трансформацій. Колись звичайний шматочок мила був єдиним засобом для всього - миття посуду – волосся, тіла, рук і прання.
Зараз кускове мило стає все важче знайти в кожному будинку, оскільки його замінили гелі, порошки, лосьйони, масла та інші варіанти. А все тому що вчені вирішили, що шматки мила покриваються мікробами після використання.
Але є прекрасні способи використовувати кускове мило в побуті, і вони повністю поміняють ваше уявлення про цей предмет.
Якщо ящик в шафі заїдає при відкриванні або закриванні, протріть його сухим шматком мила з боків, а також і нижні напрямні. Це особливо добре працює з дерев'яними ящиками.
При шитті вручну або вишивці використовуйте мило замість подушечки для голок. Голки та шпильки будуть завжди під рукою, а по тканині вони будуть ковзати легше.
Як виявилося, цуценятам і кошенятам, які люблять гризти меблі, не подобається смак мила. Просто натріть те, що вони гризуть, шматком сухого мила і це їх відлякає.
Жорсткі замки або ті, які постійно заїдають, можна відмінно полагодити милом. Протріть ключ і вставте його. Закрийте і відкрийте його кілька разів, поки це не відбудеться плавно.
Немає під руками масла, а моторошно скриплять петлі? Не біда. Змочіть шматок мила, вставте його між дверною коробкою і скрипучою петлею, посувайте двері вперед-назад. Можна просто втерти сухе масло в шарнір.
Вставте змочений шматочок мила між скрипучими мостинами.
Самий універсальний спосіб, щоб зняти кільце з пальця. Протріть кільце і шкіру на пальці навколо нього сухим шматочком мила. А потім помийте руки, і кільце зніметься.
Цей славний спосіб використання кускового мила використовували ще наші бабусі. Сухі шматки мила розкладіть на полицях під простирадлами та рушниками. Приємний аромат вам забезпечений.
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