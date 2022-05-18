М'ясна закуска зі свинячої рульки за копійки: краще ковбаси і всяких нарізок!

Свиняча рулька коштує дешево, м'яса в ній багато, а готувати її дуже просто. Відваріть м'ясо зі спеціями, приберіть кістку і залиште на пару годин під гнітом. Далі вам залишиться тільки нарізати м'ясо і насолоджуватися смачною закускою.

Інгредієнти:

Свиняча рулька - 1,5-1,7 кг

Часник - 6-8 зубчиків

Цибуля - 1 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Чорний перець горошком - 6 шт.

Сіль - 1 ч. л. з гіркою в воду для варіння + окремо досолити готове м'ясо за смаком.

Покрокове приготування

Рульку добре помийте. Залийте водою, покладіть 0,5 головки часнику, сіль, спеції і цибулю. Варіть 2,5-3 години, поки м'ясо не буде відходити від кістки.

Готове м'ясо відокремте від кістки, поперчіть, можете підсолити за смаком, додайте подрібнений часник.

Форму вистеліть харчовою плівкою (в якості форми можна використовувати лоток, тетрапак з-під соку або молока, форму для запікання хліба і т. д.).

Викладіть рульку шкірою вниз, залийте трохи процідженого бульйону. Зверху накрийте харчовою плівкою, поставити невеликий вантаж. Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження, потім поставте в холодильник на 6-8 годин.