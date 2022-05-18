Мясная закуска из свиной рульки за копейки: лучше колбасы и всяких нарезок!

Свиная рулька стоит дешево, мяса в ней много, а готовить ее очень просто. Отварите мясо со специями, уберите кость и оставьте на пару часов под гнетом. Далее вам останется только нарезать мясо и наслаждаться вкуснейшей закуской.

Ингредиенты:

Свиная рулька - 1,5-1,7 кг

Чеснок - 6-8 зубчиков

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Черный перец горошком - 6 шт.

Соль - 1 ч.л. с горкой в воду для варки + отдельно досолить готовое мясо по вкусу.

Пошаговое приготовление

Рульку хорошо помойте. Залейте водой, положите 0,5 головки чеснока, соль, специи и лук. Варите 2,5-3 часа, пока мясо не будет отходить от кости.

Готовое мясо отделите от кости, поперчите, можете подсолить по вкусу, добавьте измельченный чеснок.

Форму выстелите пищевой пленкой (в качестве формы можно использовать лоток, тетрапак из-под сока или молока, форму для запекания хлеба и т. д.).

Выложите рульку кожей вниз, залиейте немного процеженного бульона. Сверху накройте пищевой пленкой, поставить небольшой груз. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания, потом поставьте в холодильник на 6-8 часов.