І м'яса не треба! Готуємо салат з баклажанів за кілька хвилин
Колаж РБК-Україна: Салат з баклажанів за кілька хвилин
Поки баклажани недорогі, варто насолодитися смаком цього універсального овоча, який за ситністю мало чим поступається повноцінній м'ясній страві.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники: баклажани, помідори, цибуля синя, часник, петрушка, сіль, перець, оливкова олія.
Покрокове приготування:
- Розріжте баклажани навпіл впоперек. Зчистить шкірку з чотирьох сторін, щоб вийшов шматок баклажана у формі прямокутника. Розріжте прямокутник на менші прямокутники.
- Поставте баклажани на суху пательні та пропечіть на середньому вогні.
- Наріжте часник дрібними кубиками. Коли баклажани підрум'яняться, додайте на сковорідку часник. Потримайте на вогні ще хвилину. Відставте пательню вбік.
- Наріжте в ємність для салату помідори, синю цибулю, нарізану зелень (можна петрушку й базилік).
- Додайте баклажани, поперчіть і посоліть до смаку. Заправте оливковою олією.
Наш салат готовий!