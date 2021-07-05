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DZIDZIO звинуватили в жорсткому плагіаті його образу: деталі скандалу

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Понеділок 05 липня 2021 16:05
DZIDZIO звинуватили в жорсткому плагіаті його образу: деталі скандалу Журналісти розповіли, звідки Дзідзьо взяв свій сленг (1facebook com dzidzio)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український виконавець DZIDZIO вкрав свій сценічний образ в іншого артиста.

Про це повідомили в програмі "Викриття" на LIVE.

Як з'ясувалося, образ іронічної і простої людини Дзідзьо запозичив у співака і продюсера Андрія Підлужного, який пише пісні для Тіни Кароль.

"Взагалі ця мова, цей суржик, "ходи сюди, малий", "чуйош" - це мова, яку придумав я і Ігор Пелих, мій кум. Тернополянин, сонячний чоловічок. Це наша тернопільська мова. "Бичий сленг" як ми його називали. А Михайло, звичайно, талановитий хлопець, але образ у мене запозичив. Я його ж спеціально придумав для роботи на телеканалі ", - прокоментував Андрій Підлужний.

Раніше артист був ведучим на одному з українських телеканалів, де виступав в образі Діда Андрона - колоритного українця.

Однак через розбіжності з керівництвом був змушений покинути місце роботи. Вже потім на українській естраді з'явився DZIDZIO. Більшість глядачів довгий час вважали, що персонаж Дід Андрон і співак DZIDZIO - один і той же.

Цікаво, що сам Михайло Хома ніколи не коментує, звідки з'явився його сценічний образ.

Дзідзьо звинуватили в плагіаті

Як ми писали раніше, Оля Цибульська розкрила правду про стосунки з DZIDZIO.

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Дзидзьо
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