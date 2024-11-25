MUZVAR AWARDS 2024: стали известны имена ведущих премии

Так, концерт и церемония награждения лучших представителей креативной индустрии за отчетный год состоится уже 2 декабря в Национальном дворце искусств "Украина".

Афиша премии MUZVAR AWARDS 2024

Вести мероприятие MUZVAR AWARDS будут Тимур Мирошниченко, Екатерина Сташко, Владимир Бирюков и Masha Danilova.

Ведущие премии MUZVAR AWARDS 2024 (фото: пресс-служба)

Традиционно ведущей бэкстейджа станет певица LADA.

"Моей задачей будет показать, какие украинские исполнители за кулисами. Их переживания, откровенности, радостные и грустные моменты. MUZVAR AWARDS - это не только о музыке, но и о силе украинской души. И наши современники являются большим ее зеркалом. Поэтому будем узнавать о нашем шоубизнесе все сокровенное», - комментирует артистка.

LADA (фото: пресс-служба)

К звездному лайн-апу с эксклюзивным номером присоединятся номинанты премии SKYLERR и Никита Киселев.

"В прошлом году я стала победительницей категории "New View Лучшие новые имена эстрады". И теперь на MUZVAR AWARDS 2024 попала в номинанты уже не как новичок индустрии, а как устойчивый артист вместе с Никитой Киселевым и нашей коллаборацией "Лифт". Для нас это особенно, поскольку наш дуэт попал в номинацию благодаря голосованию слушателей и читателей "МУЗВАР". Мы готовим особый номер, в котором прозвучит не один наш трек", - поделилась SKYLERR.

"Совместно со SKYLERR впервые вживую исполним наш новый трек «В волосах осень». Мы получили огромный отклик аудитории на эту песню, поэтому с особым трепетом готовимся к выступлению. Уверен, что даже в холодные уже зимние дни, мы со зрителями в зале еще раз вспомним главные моменты осени", - добавил Никита.

Афиша премии MUZVAR AWARDS 2024