Музыкальный критик о "Евровидении" и Ziferblat: Букмекеров нужно меньше слушать

– Как вам выступление Ziferblat в полуфинале? Понравился обновленный номер или предыдущий, с декорациями и цветами, казался более удачным?

– Я сразу могу сказать, что у меня во время просмотра номера были слезы на глазах. Я даже записал сразу после просмотра кружочек в Telegram Дани со своими эмоциями. Я не могу сказать, что я плакал, но глаза были на мокром месте. И меня очень растрогал этот номер, поэтому он мне понравился. Уверен, там есть очень много скрытых смыслов, о которых нам расскажут позже. Потому что я для себя там нашел определенную аллегорию, не знаю, прав я или нет, потому что вроде все оно так цветочно-розовое, но мне кажется, что номер вообще несколько о другом.

В одном из моментов, на пиковом этом последнем припеве, у меня впечатление было, будто показывается, как человек бежит во время тревоги от взрывов, потому что там и светом очень хорошо передается, и Даня на колени падает. То есть там есть эти зашифрованные смыслы в стиле "Евровидения", где нельзя ничего прямо сказать. И такие аллегории мне очень нравятся, когда есть над чем подумать, когда есть что расшифровывать, есть что обсуждать. И людям, которые внутри шоу-бизнеса, режиссерам и зрителям - искать эти смыслы, а потом понимать, правильные они были или нет, правильно поняли этот номер или вообще ничего не поняли - это очень интересно.

Относительно того, какой номер понравился мне больше: первый на Нацотборе или тот, который был на "Евровидении". Для меня это два совершенно разных номера, созданных в рамках тех условий, которые были на определенный момент. Мне и на Нацотборе понравился номер, я его видел вживую. Очень красиво было, телеверсия, к сожалению, не передала того эффекта, который был вживую. И потом, когда номер перемонтировали и опубликовали на официальном YouTube-канале "Евровидения", то уже была гораздо лучше съемка, и там уже было это ощущение сада и так, как видел его я. Совсем другие ракурсы взяли, было значительно красивее, чем в прямом-непрямом эфире.

Но этот номер, как сказала режиссер, был фактически невозможен на сцене "Евровидения", точнее возможен, но очень дорогой, поэтому от такой идеи отказались. Потому что сделать небольшой квадрат с травой и садом на такой огромной сцене - оно бы выглядело очень странно. И есть определенные номера, которые это подтверждают, когда локация декораций небольшая, то они теряются на сцене. А трава на Нацотборе занимала весь "язык" сцены, то есть очень красиво было.

И его монтировали достаточно долго, как для "Евровидения", где надо очень быстро все сделать. Поэтому там всю сцену травой засадить бы не получилось. Мне кажется, и тот номер тогда выполнил свою функцию, и его на самом деле тоже очень раскритиковали. Я не уверен, что если бы сейчас люди увидели снова траву, было бы еще больше хейта, чем есть. Хотя я уже видел комментарии, что люди спрашивают, куда дели траву. Тогда кто-то был против, а кому-то наоборот понравилось, эти люди были бы рады увидеть масштабирование этого номера во второй раз, но, к сожалению или к счастью, увидели совсем другой номер. Поэтому мне кажется, что оба номера очень удачные.

– Начали волноваться во время объявления участников, которые попадут в финал? Для Украины будто устроили "эмоциональные качели".

– Конечно, волнение было, потому что 10 мест на 15 участников, и места "таяли" на глазах довольно быстро. А нас все не объявляли и не объявляли. И та "шестерка" полуфиналистов, которая осталась - было неочевидно, кто пройдет, до последнего момента, потому что там были сильные участники. Например, номер из Хорватии (Марко Бошняк "Poison Cake") мне понравился, из других полуфиналистов, кроме Ziferblat. Хотя он так и остался в полуфинале, не прошел в финал, к сожалению. Но, как по мне, был очень интересный номер и песня интересная. Песня, вообще, единственная, которую я добавил себе в плейлист, действительно понравилась, интересные переходы и интересно построена.

Поэтому я сомневался между тремя участниками из шести, кто из них может занять последнее место в финале. Верил, конечно, что это будем мы, но всегда есть вероятность, что это мог быть кто-то другой. Потому что мы хоть и проходим ежегодно в финал, но хочется, чтобы это продолжалось, чтобы мы оставались в дальнейшем единственной страной, которая проходит ежегодно. Но когда-то это может прекратиться, потому что могут так сложиться обстоятельства, что будут очень сильные участники, все же это всегда непредсказуемо.

И мне кажется, что стоит легче к этому относиться, не настолько серьезно, как у нас в Украине. Ничего бы плохого не произошло, если бы мы не прошли в финал, а остались в полуфинале. Номер от этого хуже бы не стал. Но я очень рад, что мы все же прошли.

Роман Бутурлакин оценил выступление Украины на "Евровидении" (фото предоставлено музыкальным обозревателем)

– Прогнозы букмекеров не очень утешительные, есть ли у нас шанс на победу или на место в "десятке" финалистов?

– Думаю, букмекеров нужно меньше слушать, потому что можно заметить, что Ziferblat за последние месяцы после Нацотбора постоянно перемещались в турнирной таблице, то аж на 18-м месте, то на 7-м месте. То есть очень разные прогнозы. Все зависит от очень многих факторов, и я специально мониторил, как было в прошлом году. И где-то примерно за несколько месяцев до того, как приходил финал "Евровидения", даже победители NEMO были далеко. То есть они тоже были не в первой "пятерке", даже не в первой "десятке". И это настолько, как по мне, вилами по воде, что не следует сильно на них надеяться. Стоит все-таки доверять своим эмоциям и исключительно на это рассчитывать.

Конечно, мы не можем быть каждый год в топ-3, не можем быть победителями постоянно. Но я уверен, что какой бы результат ни был, он будет у нас хороший. Даже если это будет не очень высокое место, это не значит, что мы плохо выступили. Это означает лишь, что нас или недостаточно поддержали, или плохо проголосовали, или, возможно, не поняли наш номер. Может, кому-то не понравился, но это не значит, что нет людей, которым он понравился.

– Еще на фоне подготовки к полуфиналу мнения украинцев по поводу костюмов Ziferblat были разными. А вам понравился такой выбор?

– Те люди, которые очень критиковали костюмы группы Ziferblat, они или вообще не знакомы с творчеством группы, или не смотрели даже Нацотбор или клипы. Костюмы, конечно, не для повседневной жизни. На свадьбе в них не увидишь ребят. Но они вполне в стиле группы. Очень многих почему-то раздражал розовый цвет костюма, в котором выступает солист группы Даниил. Но, если проанализировать, я буквально вчера понял, что в клипе на песню "Bird of Pray" в розовом костюме Валентин, на Нацотборе тоже был Валентин в розовом цвете. То есть вокруг этой песни постоянно присутствовал розовый цвет в одежде участников.

Я не понимаю, почему люди настолько возмутились именно цветами или формами костюмов. Если проанализировать визуальный стиль группы за последние несколько лет, то они всегда были такие. Возможно, их просто не одевал Иван Фролов, от него чувствуется, что это его костюмы. Возможно, они были не настолько экстравагантными. Но даже элементы корсета или что-то похожее на него были на Данииле во время пресс-конференции перед Нацотбором. Он был в рубашке, а сверху был корсет или его имитация. И тогда это делал совсем другой стилист. Это эстетика группы и они абсолютно в ней. Просто кому-то это может не нравиться и это тоже нормально.

– Кого считаете потенциальным кандидатом на победу на "Евровидении"? Согласны ли вы с прогнозами букмекеров относительно Швеции, которой пророчат первое место?

– У меня пока нет очевидных фаворитов, потому что мой фаворит в полуфинале не прошел в финал. Я не видел номера со второго полуфинала, потому что смотрю выступления только в эфире. Поэтому нет пока фаворитов. Вот после второго полуфинала я наверняка смогу понять.

Относительно Швеции я думаю, что там очень небольшая вероятность победы, потому что не вижу того номера, который обычно является победным. Потому что в прошлом году, когда я увидел NEMO в полуфинале, я почувствовал с первых секунд, что это победитель. И тогда, когда комментировал выступления всех участников, то писал, что NEMO лучшие. Потому что в полуфинале я понял, что этот номер мне понравился больше всего, и песня очень удивила. Там было понятно, что это будет победа.

Ну а относительно Швеции у меня таких ощущений нет. Конечно, они могут победить, потому что букмекеры больше всего им уделяют внимание, но чего-то такого особенного в этой песне я не вижу. Она легкая, она может быть и, наверное, уже является хитом европейских дискотек, но я не вижу той песни, которая бы запомнилась надолго - хотя бы на этот год после победы на конкурсе. Пока у меня нет такой песни, которую бы я хотел видеть победителем.

– Кто в вашем личном топ-3 среди всех участников нынешнего Евровидения?

– Опять же, могу сказать по первому полуфиналу и части финалистов "автоматических", которые уже выступали в первом полуфинале. Мне понравились три участника, если не считать Ziferblat, потому что мы за них не голосуем. Это Норвегия, Хорватия и это Швейцария. За двух из них я проголосовал, хотел и за третьего проголосовать, а потом вспомнил, что Швейцария и так в финале.

– А есть те участники, которые разочаровали или просто не впечатлили?

– Первый, кто мне приходит на ум, это Томми Кэш (Эстония). Я был скептически настроен еще с момента его победы на отборе. Потому что человек, который поддерживает РФ, может и не напрямую, но увлекается российской культурой и мечтает там выступить, мне не импонирует. И я боялся, что это будет какой-то суперхит, очень классный номер, который победит, потому что на него достаточно высокие ставки.

Но меня не разочаровало, а очень даже порадовало, что он абсолютно плохо спел. И вокал - это явно не его сильная сторона. Я думаю, что есть люди, которые тоже в этом разочаровались. Если сравнивать со студийным вариантом, а я слышал фрагмент этой песни, то можно было бы разочароваться именно в этом номере. А поскольку я не видел студийные версии или клипы других участников, то мне не было в чем разочаровываться, потому что я просто не очаровывался, так сказать, только впервые видел всех этих участников.

– Если не Ziferblat, то кто бы еще мог представить нас в этом году? Кого можете назвать среди финалистов Нацотбора?

– Я считаю, что все произошло так, как должно было произойти. Я болел и голосовал за Ziferblat и в прошлом году, и в этом году. Если бы, например, не они, то достаточно большие шансы были победить у MOLODI, Khayat, Маши Кондратенко, остальных можно даже не брать во внимание. Но что у MOLODI, что у Маши Кондратенко были проблемы с вокалом. Особенно у MOLODI, на пиковом моменте песни Кирилл, сколько раз я слышал это вживую, ни разу не смог его спеть.

И мне кажется, что он вряд ли справился бы с волнением и давлением на "Евровидении", если в Киеве на других простых концертах он не может полноценно спеть эту песню. Поэтому, наверное, просто не надо такие сложные вокализмы писать. Относительно Маши Кондратенко, я думаю, тоже можно было бы преодолеть волнение, но вживую, без хора, без большого количества бэк-вокала, песня звучит не так, как должна была бы звучать. Поэтому студийка мне понравилась гораздо больше, чем живой звук. Но думаю, что она вполне могла бы достойно представить Украину.

То же самое мог бы сделать и Khayat, конечно. У него тоже были проблемы с вокалом в начале песни, но он хороший вокалист. И после опыта Нацотбора он бы спел лучше, наверное. Хотя мы не можем быть уверены, все волнуются, голос иногда может подводить, независимо от того, хочешь ты того или нет. Но он был яркий, песня у него яркая. Только мне не очень понятно, не затерялся бы он среди других участников. То есть песня у него хоть и интересная, но таких танцевальных хитов очень много на "Евровидении" каждый год. И в первом полуфинале их тоже было много, и номера подобные были.

Поэтому Ziferblat очень удачно отличаются от других. И в этом наше преимущество, в первую очередь, визуально и аудио отличается. То есть нас можно легко, визуально так точно, увидеть среди этой "нарезки" участников. Визуальная картинка у нас совсем другая благодаря эффектам, цвету. И она легко запоминается, что очень хорошо.